Violento choque en Ruta 11: un motociclista en grave estado tras ser embestido

Un fuerte accidente se produjo este viernes en el kilómetro 330 de la Ruta Provincial 11, en la rotonda ubicada frente al supermercado Coto, en Mar del Tuyú.

Según la información recabada en el lugar, cuatro motociclistas oriundos de Benavídez circulaban de sur a norte, cada uno en su rodado, cuando un Toyota Etios realizó una maniobra de giro que terminó en tragedia: embistió a uno de los conductores, impactándolo de lleno en la pierna, y arrastró a otro.

Dos hombres resultaron afectados por el siniestro, pero uno de ellos llevó la peor parte. Presentaba una lesión severa en su pierna derecha y fue trasladado en código rojo al hospital de Mar de Ajó, en medio de un importante operativo sanitario.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios del Destacamento de Mar del Tuyú, Bomberos de la Provincia con base en Costa del Este, Policía Vial, tres ambulancias, Defensa Civil, personal de Aubasa y otros equipos de emergencia.

Durante las tareas de asistencia y peritajes, el tránsito fue desviado para permitir el trabajo de los rescatistas y garantizar la seguridad en la zona.

📸@𝑒𝑚𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠.𝑙𝑎𝑐𝑜𝑠𝑡𝑎