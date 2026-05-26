Alerta por niebla: advierten por visibilidad casi nula en rutas bonaerenses

Por Francisco Díaz
Alerta por niebla: advierten por visibilidad casi nula en rutas bonaerenses

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una advertencia violeta por bancos de niebla y neblinas que afectarán a gran parte de la provincia de Buenos Aires durante la noche de este martes 26 y la madrugada y mañana del miércoles 27 de mayo. El fenómeno provocará una importante reducción de la visibilidad, especialmente en rutas, caminos rurales y accesos urbanos.

Según los reportes meteorológicos, las condiciones de alta humedad, vientos leves y bajas temperaturas favorecerán la formación de densos bancos de niebla en distintos sectores del territorio bonaerense. Las zonas más comprometidas serán el centro, norte y este provincial, aunque el fenómeno podría extenderse también hacia localidades del sur bonaerense.

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Durante la noche del martes y las primeras horas del miércoles podrían registrarse visibilidades inferiores a los 100 metros en algunos corredores viales, generando complicaciones para la circulación vehicular y posibles demoras en rutas y autopistas.

Especialistas recomiendan evitar viajes innecesarios durante la madrugada, circular con extrema precaución y utilizar siempre luces bajas y antiniebla. También aconsejan aumentar la distancia entre vehículos y no detenerse sobre la calzada ni en banquinas.

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El pronóstico indica que las neblinas tenderán a disiparse lentamente hacia el mediodía del miércoles, aunque podrían repetirse nuevamente durante las noches y mañanas de los próximos días debido a la persistencia del tiempo húmedo y estable en la región bonaerense.

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