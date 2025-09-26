Viernes estable, pero… ¿se vienen las lluvias en la Provincia de Buenos Aires?

Francisco Díaz
agradavle 1

Las buenas condiciones del clima se mantendrán durante el cierre de la semana en la provincia de Buenos Aires, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Sin embargo, se anticipa un cambio de escenario para el fin de semana, con la llegada de tormentas y precipitaciones.

Viernes: cielo nublado y leve ascenso térmico

El viernes se presentará sin lluvias, con cielo algo nublado en la madrugada y mayormente cubierto desde la mañana hasta la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 10°C de mínima y los 21°C de máxima, marcando un leve ascenso térmico respecto de jornadas anteriores.

Banco Provincia refuerza su apoyo a emprendedores: duplica la bonificación en microcréditos para jóvenes y cooperativas
Mirá también:

Banco Provincia refuerza su apoyo a emprendedores: duplica la bonificación en microcréditos para jóvenes y cooperativas

Sábado: regreso de las lluvias y tormentas

De acuerdo con el SMN, el sábado estará marcado por el regreso de las precipitaciones. Se prevén tormentas durante la madrugada y la mañana, seguidas de lluvias aisladas hacia la tarde. Para la noche, se espera una mejoría parcial, con cielo nublado. Las temperaturas estarán entre 13°C y 18°C.

Domingo: mejora con amplitud térmica

El organismo meteorológico estima que el domingo traerá una mejora en las condiciones del tiempo. El cielo estará algo nublado en la madrugada y mañana, y ligeramente nublado hacia la tarde y la noche. La jornada se presentará con una amplitud térmica marcada, con mínima de 9°C y máxima de 22°C.

De esta forma, la provincia transitará el cierre de septiembre con variaciones propias de la primavera, entre jornadas frescas, nubosidad variable y el retorno de las lluvias durante el fin de semana.

Banco Provincia lanza descuentos exclusivos para pagos con Cuenta DNI este viernes
Mirá también:

Banco Provincia lanza descuentos exclusivos para pagos con Cuenta DNI este viernes
ETIQUETAS
Compartir este artículo
bna banco nacion descuentos
Banco Nación lanzará en octubre una promoción con reintegro total en compras para algunos grupos
Sociedad
Festival choripan
Se viene la Fiesta del Choripán: Una jornada imperdible en Ranchos
Provincia Ranchos
Dia agradable soleado primavera clima
La primavera se hace rogar: Así estará el tiempo en la provincia de Buenos Aires
Provincia
Peregrinacion lujan
Fe y comunidad en movimiento: Se viene la Peregrinación a Pie a Luján
Provincia
Noticia 2025 20250925 125446 0000
Video: así es la casa del horror donde hallaron a las tres jóvenes asesinadas
Nacionales
Precio alquiler verano
A dos meses del verano, ya se conocen los precios en la Costa Atlántica para la temporada 2026
Provincia
kici pepe
Kicillof rindió homenaje a Pepe Mujica en Nueva York
Provincia

Más leídas