Viernes estable, pero… ¿se vienen las lluvias en la Provincia de Buenos Aires?

Las buenas condiciones del clima se mantendrán durante el cierre de la semana en la provincia de Buenos Aires, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Sin embargo, se anticipa un cambio de escenario para el fin de semana, con la llegada de tormentas y precipitaciones.

Viernes: cielo nublado y leve ascenso térmico

El viernes se presentará sin lluvias, con cielo algo nublado en la madrugada y mayormente cubierto desde la mañana hasta la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 10°C de mínima y los 21°C de máxima, marcando un leve ascenso térmico respecto de jornadas anteriores.

Sábado: regreso de las lluvias y tormentas

De acuerdo con el SMN, el sábado estará marcado por el regreso de las precipitaciones. Se prevén tormentas durante la madrugada y la mañana, seguidas de lluvias aisladas hacia la tarde. Para la noche, se espera una mejoría parcial, con cielo nublado. Las temperaturas estarán entre 13°C y 18°C.

Domingo: mejora con amplitud térmica

El organismo meteorológico estima que el domingo traerá una mejora en las condiciones del tiempo. El cielo estará algo nublado en la madrugada y mañana, y ligeramente nublado hacia la tarde y la noche. La jornada se presentará con una amplitud térmica marcada, con mínima de 9°C y máxima de 22°C.

De esta forma, la provincia transitará el cierre de septiembre con variaciones propias de la primavera, entre jornadas frescas, nubosidad variable y el retorno de las lluvias durante el fin de semana.