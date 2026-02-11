¿Viene el Papa a la Argentina? Milei lo invitó a visitar el país

El gobierno argentino formalizó una invitación al papa León XIV para que visite Argentina, y aunque aún no hay fechas confirmadas, crecen las versiones de que el Sumo Pontífice podría llegar al país a fines de 2026 dentro de una gira por América Latina.

Invitación oficial y expectativas

El canciller argentino, Pablo Quirno, entregó una carta formal al Vaticano solicitando la visita del papa León XIV con el objetivo de fortalecer los lazos espirituales y diplomáticos entre Argentina y la Santa Sede. Según fuentes oficiales, las probabilidades de que el pontífice acepte la invitación serían “altas”, estimadas por el gobierno en “alrededor de un 70 % o más”.

Desde la Casa Rosada señalan que un viaje papal —además de su componente religioso— tendría un valor simbólico fuerte, especialmente para promover la paz social y la unidad nacional.

¿Qué dijo el Papa?

Aunque aún no se ha anunciado una agenda definitiva, en noviembre de 2025 el propio papa León XIV confirmó ante periodistas su deseo de incluir a Argentina entre los países que espera visitar en 2026, junto con México, Uruguay y Perú. “Por supuesto” estaría dispuesto a viajar, aunque advirtió que la planificación “se hará poco a poco” por la complejidad del calendario papal.

“No hay confirmación oficial… pero…”

Desde el Vaticano todavía no hay una confirmación formal sobre las fechas o la posterior agenda en suelo argentino. La Sala de Prensa de la Santa Sede desmintió versiones de un viaje papal a Argentina en fechas concretas por ahora, aunque no descartó que se organice durante el segundo semestre del año cuando se planifican las giras internacionales del pontífice.

¿Qué representa para Argentina?

Argentina, país con una fuerte tradición católica, recibió con entusiasmo esta posibilidad, que rompería una racha de décadas sin que un papa visitara el territorio nacional.

El papa Francisco, nacido en Buenos Aires, nunca llegó a volver a Argentina durante su pontificado, lo que alimenta aún más la expectativa de que un próximo viaje papal sea celebrado como un hito histórico para la comunidad católica y el país en general