¿viajás a la costa? El importante cambio en las rutas 2 y 11 que transformará tus próximas vacaciones

Las dos rutas más transitadas de la provincia de Buenos Aires se preparan para una transformación histórica.

La infraestructura vial sumará nuevos servicios estratégicos para brindar mayor comodidad y seguridad a los millones de automovilistas que viajan cada temporada. A continuación, te revelamos todos los detalles de esta renovación obligada.

Qué son y dónde se ubicarán los nuevos paradores del camino

El proyecto contempla una fuerte ampliación en la oferta de servicios a la vera de las calzadas principales hacia los destinos balnearios.

En total, se incorporarán cuatro nuevos paradores modernos que estarán distribuidos estratégicamente a lo largo del trayecto. Estas paradas se instalarán sobre la Ruta Provincial 2 y la Ruta Provincial 11, cubriendo los tramos de mayor concentración de vehículos.

Cuál es el objetivo de esta renovación en la infraestructura vial

La iniciativa responde a una demanda histórica de los usuarios que transitan frecuentemente estos corredores turísticos bonaerenses.

Seguridad vial: los nuevos espacios buscan incentivar las paradas de descanso obligatorias para los conductores, reduciendo el riesgo de siniestros por fatiga.

los nuevos espacios buscan incentivar las paradas de descanso obligatorias para los conductores, reduciendo el riesgo de siniestros por fatiga. Modernización tecnológica: las estaciones contarán con servicios de conectividad y tecnología adaptada a las nuevas necesidades de los viajeros móviles.

las estaciones contarán con servicios de conectividad y tecnología adaptada a las nuevas necesidades de los viajeros móviles. Fomento al empleo: la construcción y posterior funcionamiento de los locales generará puestos de trabajo directos para los habitantes de las zonas aledañas.

Qué servicios específicos encontrarán los automovilistas

Los nuevos complejos no serán simples paradas de descanso, sino que ofrecerán una experiencia integral para el viajero.

Cada uno de los paradores contará con estaciones de carga rápida para vehículos eléctricos, áreas gastronómicas renovadas, sanitarios accesibles de última generación y espacios seguros de recreación. También se prevé la instalación de terminales de asistencia mecánica ligera para urgencias.

Los plazos estimados para el inicio de las obras y su habilitación

Aunque los detalles técnicos ya fueron formalizados por las autoridades, la concreción de los paradores demandará varias etapas de ejecución.

Los llamados a licitación pública comenzarán durante el segundo semestre, con el objetivo de iniciar los movimientos de suelo antes de fin de año. La proyección oficial estima que las primeras estructuras operativas estarán listas y habilitadas para el público de cara a la temporada de verano