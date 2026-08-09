Empleadas domésticas en agosto 2026: cuánto vale la hora, sueldos por mes y qué pasa con la nueva paritaria

Las empleadas domésticas en agosto 2026 atraviesan un mes clave para sus ingresos. El último acuerdo salarial llegó al final de su cronograma y ahora la atención está puesta en cuándo volverá a reunirse la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares para discutir una nueva actualización.

Hay, además, una diferencia importante entre el sueldo que se cobra durante agosto y el salario correspondiente al trabajo realizado este mes. Los trabajadores mensualizados reciben en los primeros días de agosto los haberes de julio, que incluyen el último tramo del acuerdo vigente. Mientras no se oficialice otra escala, esos mismos valores funcionan como piso salarial durante agosto.

Empleadas domésticas agosto 2026: escala salarial por hora y por mes

La escala oficial publicada por ARCA establece cinco categorías y diferencia, cuando corresponde, entre personal con retiro y sin retiro. Para quienes realizan limpieza, lavado, planchado y mantenimiento habitual del hogar, la referencia es la quinta categoría de tareas generales.

Categoría Hora con retiro Hora sin retiro Mes con retiro Mes sin retiro Supervisor/a $4.438,77 $4.829,13 $553.725,91 $612.673,11 Tareas específicas $4.223,25 $4.597,18 $517.006,43 $571.426,17 Caseros – $3.996,45 – $505.302,76 Cuidado de personas $3.996,45 $4.435,86 $505.302,76 $558.972,92 Tareas generales $3.733,72 $3.996,45 $458.053,22 $505.302,76

Los importes coinciden con la escala oficial difundida por ARCA y constituyen salarios mínimos: empleador y trabajador pueden pactar remuneraciones superiores.

Cuánto cobra por hora una empleada doméstica de limpieza

La consulta más frecuente corresponde a quienes realizan tareas de limpieza y mantenimiento general. En agosto, el piso continúa en $3.733,72 por hora con retiro. Si la trabajadora permanece en el domicilio donde presta tareas, el mínimo de la quinta categoría asciende a $3.996,45 por hora sin retiro.

Estos montos no necesariamente representan el total final. A la remuneración básica pueden sumarse conceptos como antigüedad y, en determinadas regiones, zona desfavorable.

Qué pasó con el último aumento de las empleadas domésticas

La última actualización fue establecida por la Resolución 4/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. El acuerdo contempló incrementos sucesivos de 1,8% en abril, 1,6% en mayo, 1,5% en junio y 1,4% en julio.

Julio tuvo otra particularidad: se incorporó al salario básico el 50% restante de la suma no remunerativa que había sido acordada en marzo. Ese adicional original había sido de $20.000 para quienes trabajaban 16 horas semanales o más, $11.500 para jornadas de entre 12 y menos de 16 horas y $8.000 para menos de 12 horas.

Por eso, en agosto no corresponde agregar nuevamente ese bono como un pago separado: la incorporación prevista por el acuerdo ya quedó reflejada dentro de los básicos de julio.

Paritaria de empleadas domésticas: qué novedades hay en agosto

El dato que ahora concentra la expectativa es la próxima negociación. Al 9 de agosto de 2026 no se publicó una nueva escala salarial que reemplace a la vigente ni un nuevo aumento para agosto. El esquema fijado por la Resolución 4/2026 terminó con el tramo de julio, por lo que cualquier mejora posterior deberá surgir de una nueva decisión de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares.

Esto significa que la escala actual funciona como referencia mínima mientras se aguardan novedades paritarias. Una eventual recomposición podría modificar tanto los valores por hora como los mensuales, pero hasta que exista acuerdo y publicación oficial no corresponde anticipar porcentajes.

Antigüedad y zona desfavorable: cuánto hay que sumar al sueldo

Además del básico, corresponde un 1% adicional por cada año de antigüedad en la relación laboral, computándose el tiempo desde septiembre de 2020. La UPACP mantiene publicada la escala y los adicionales vigentes.

También existe un adicional por zona desfavorable del 31% sobre el salario mínimo de la categoría para quienes trabajan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. En la Provincia de Buenos Aires, ese adicional alcanza específicamente al personal que trabaja en el partido de Patagones.

La próxima convocatoria salarial será, por lo tanto, el punto a seguir durante agosto: de allí deberá surgir si las empleadas domésticas reciben un nuevo aumento y desde qué mes comenzará a aplicarse.