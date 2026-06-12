Video viral: marcos senesi recibió el llamado que hizo emocionar a todos

Marcos Senesi fue convocado por Lionel Scaloni y la noticia explotó en redes por un video que muestra el instante exacto en el que el defensor recibe el llamado que cambia su Mundial. El entrerriano, que no había quedado en la lista definitiva inicial, fue elegido para ocupar el lugar de Leonardo Balerdi, desafectado por lesión.

La confirmación llegó después de varios días de expectativa en torno a la decisión del cuerpo técnico. La cuenta oficial de la Selección Argentina informó que Senesi se suma a la convocatoria de futbolistas que disputarán la Copa Mundial de la FIFA 2026, cerrando así una de las incógnitas más comentadas antes del debut.

El video viral de Marcos Senesi que emocionó a todos

El momento que se volvió viral muestra a Marcos Senesi recibiendo la comunicación de Scaloni mientras estaba de vacaciones junto a su pareja, Kelci-Rose Bowers. Según reconstruyeron medios deportivos, el defensor había viajado después de quedar afuera de la primera nómina, aunque se mantuvo entrenando por su cuenta ante cualquier posibilidad de último momento.

Marcos Senesi estaba de vacaciones, por ir a cenar con su pareja y RECIBIÓ EL LLAMADO PARA IR A LA COPA DEL MUNDO.



Este video es espectacular. 🥹🇦🇷 pic.twitter.com/Zvu9xlOzcO — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 11, 2026

La reacción fue inmediata: abrazos, gritos de alegría y una mezcla de alivio con emoción. Ese registro íntimo convirtió la convocatoria en una historia mucho más fuerte para redes sociales, porque no solo confirmó un cambio en la lista, sino que mostró el costado humano de un jugador que pasó de la frustración a cumplir el sueño mundialista en cuestión de minutos.

Por qué Scaloni eligió a Senesi

La baja de Balerdi obligó al cuerpo técnico a tomar una decisión sensible. Scaloni podía modificar el equilibrio del plantel y sumar un futbolista de otra posición, pero finalmente optó por un reemplazo natural en la defensa. En ese contexto, Senesi ofrecía una solución directa como marcador central zurdo, con experiencia europea y capacidad para adaptarse a una línea de cuatro o a una defensa de tres.

El defensor llega con rodaje en la Premier League y con una temporada importante en Inglaterra. Su rendimiento en Bournemouth lo mantuvo en consideración, y su perfil encaja con una necesidad concreta de la Selección: sumar una alternativa confiable para una zona donde cualquier lesión puede cambiar el plan de partido.

Qué cambia en la defensa argentina

La incorporación de Senesi le da a Scaloni una variante más para administrar cargas físicas, suspensiones o cambios tácticos durante el torneo. Argentina ya contaba con nombres fuertes en la zaga, pero el llamado del ex San Lorenzo permite recuperar profundidad en un puesto que había quedado tocado tras la salida de Balerdi.

En términos prácticos, su llegada puede aportar:

Recambio como central zurdo , una característica muy valorada para la salida limpia desde el fondo.

, una característica muy valorada para la salida limpia desde el fondo. Versatilidad táctica para jugar en línea de tres o en una defensa tradicional de cuatro.

para jugar en línea de tres o en una defensa tradicional de cuatro. Experiencia en ritmo europeo , clave para partidos de alta intensidad.

, clave para partidos de alta intensidad. Competencia interna en una zona donde Scaloni suele priorizar orden, concentración y buen primer pase.

Una convocatoria con sabor a revancha

La historia de Senesi tiene un condimento especial porque venía de una decepción fuerte: había quedado afuera de la lista definitiva y parecía que el Mundial se le escapaba. Sin embargo, la lesión de Balerdi abrió una puerta inesperada y Scaloni decidió que el defensor era la mejor opción para completar el plantel.

Para el jugador nacido en Concordia, Entre Ríos, la citación representa una revancha deportiva y emocional. También explica por qué el video tuvo tanto impacto: no se trató apenas de una noticia de plantel, sino de una escena de película en la que un futbolista recibe, casi sin margen para asimilarlo, la llamada más esperada de su carrera.

Cuándo se suma al plantel argentino

Tras la confirmación, Senesi debía viajar para incorporarse al grupo de la Selección Argentina en la previa del debut mundialista. La Albiceleste llega como campeona vigente y con una expectativa enorme, por lo que cada movimiento de la lista genera repercusión inmediata entre los hinchas.

La convocatoria de Marcos Senesi deja una imagen potente antes del inicio del torneo: un jugador que estaba afuera, una llamada de Scaloni, un video viral y una nueva oportunidad en la Selección. En un Mundial donde los detalles pueden definir mucho, Argentina suma un defensor que llega con ilusión, preparación y una historia que ya emocionó a todos.