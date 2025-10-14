Unas 100 mil personas visitaron el Partido de La Costa durante el fin de semana largo de octubre

El Partido de La Costa recibió a unas 100.000 personas durante el fin de semana largo de octubre, según datos oficiales de AUBASA. Si bien la cifra representa una baja del 15% respecto al mismo período del año pasado, el distrito bonaerense logró mantener un flujo sostenido de turistas en un contexto económico más austero.

Durante las tres jornadas, los visitantes disfrutaron de una amplia variedad de propuestas. Entre ellas se destacaron la 59ª Fiesta Nacional de la Corvina Negra en San Clemente del Tuyú, una correcaminata “Octubre Rosa” en Santa Teresita y diferentes experiencias guiadas en localidades costeras, que sumaron color y movimiento al feriado.

Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el comportamiento de los turistas en todo el país reflejó “un gasto más prudente, aunque con consumo sostenido en gastronomía, alojamiento y transporte”. La estadía promedio fue de dos noches y los viajes, en su mayoría, fueron cortos y planificados a último momento.

Desde la Municipalidad de La Costa destacaron que el resultado del fin de semana es fruto del “trabajo conjunto con el sector privado y la promoción constante del destino”, lo que permitió mantener niveles de ocupación aceptables incluso en un escenario económico complejo.

Promoción constante y beneficios para volver

El distrito continúa trabajando para atraer visitantes durante todo el año. En la reciente Feria Internacional de Turismo (FIT), La Costa presentó un acuerdo de precios promocionales para alojamiento, transporte, gastronomía y recreación, de cara a la próxima temporada de verano.

Además, se confirmó una nueva edición del programa “La Costa Invita”, que se realizará los días 17, 18 y 19 de octubre, y luego del 7 al 9 de noviembre, coincidiendo con la Fiesta Provincial de la Náutica y el Mar. La iniciativa ofrece descuentos y beneficios en hospedaje, gastronomía y entretenimiento, buscando fomentar el turismo todo el año.

Por último, el próximo 15 de octubre, el municipio realizará una presentación oficial en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, donde se darán a conocer las novedades turísticas y la agenda de eventos del verano 2026.

