Un tren de la Línea Roca chocó con un micro: al menos 12 heridos

Eric Olivera
IMG 20250911 124302 (1280 x 853 píxel)

Una formación del tren Roca colisionó esta mañana con un micro de pasajeros en un paso a nivel en la localidad bonaerense de Ezeiza.

El ómnibus pertenece a la empresa Tienda León y trasladaba a 20 personas que iban al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Diez de los heridos fueron trasladados a un hospital cercano, todos con lesiones leves.

Trenes Argentinos informó que la formación ya fue retirada del lugar. El ramal funciona con servicio limitado entre Constitución y Monte Grande, y se registran demoras y cancelaciones entre Ezeiza y Cañuelas. El micro circulaba por la calle Pedro Pravaz y fue embestido por el tren en la parte trasera.

La Policía Federal trabaja en el lugar para determinar las causas del siniestro. Algunas versiones preliminares indican que la barrera del paso a nivel podría haber estado baja o no encontrarse en el momento del choque. Se espera que imágenes de cámaras de seguridad dentro del tren aporten datos clave sobre lo sucedido.

Un testigo dijo que estaban durmiendo cuando sintieron el impacto y que sufrieron “golpes leves”.

