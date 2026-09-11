Alerta por fuertes vientos en la Provincia y un nuevo ingreso de aire frío: cómo seguirá el tiempo

La estabilidad que permitió disfrutar de algunas horas agradables este viernes tendrá corta duración en distintos sectores de la provincia de Buenos Aires.

Un nuevo cambio en las condiciones meteorológicas traerá fuertes vientos, inestabilidad y posteriormente un marcado descenso de las temperaturas, por lo que los abrigos volverán a ser protagonistas durante el fin de semana.

De acuerdo con la información meteorológica disponible, el fenómeno estará asociado al avance de aire más frío sobre el centro del país y a un sistema de baja presión que favorecerá una intensificación del viento. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas de nivel amarillo por viento para sectores bonaerenses, una categoría que advierte sobre fenómenos con capacidad de ocasionar daños y provocar interrupciones momentáneas de las actividades cotidianas.

Uno de los sectores más afectados será el sur y sudeste de la provincia de Buenos Aires, donde las ráfagas pueden superar los 60 kilómetros por hora. La circulación del viento también provocará condiciones adversas sobre sectores costeros, con oleaje intenso y una situación que requerirá especial precaución durante las próximas horas.

El sábado 12 de septiembre continuará con viento e inestabilidad en diferentes puntos de la Provincia y comenzará a sentirse con mayor claridad el ingreso de aire frío. De esta manera, las temperaturas volverán a bajar después de las jornadas que dejaron algunas tardes relativamente templadas.

El cambio se hará todavía más evidente hacia el domingo, cuando el ambiente será considerablemente más frío desde las primeras horas. Las bajas temperaturas se mantendrán además durante el comienzo de la próxima semana, especialmente durante las mañanas y las noches.

El panorama confirma una característica que viene mostrando septiembre: importantes variaciones térmicas en pocos días. Las tardes agradables pueden alternarse rápidamente con irrupciones de aire frío, por lo que todavía será necesario mantener los abrigos a mano pese a encontrarnos cada vez más cerca del comienzo de la primavera.

Ante la presencia de vientos fuertes, se recomienda asegurar objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas, evitar actividades al aire libre en los sectores alcanzados por la alerta y mantenerse informado a través de las actualizaciones oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.