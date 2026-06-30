¿cuándo cae el próximo fin de semana largo de 4 días y a quiénes beneficia?

Termina la espera y muchos argentinos ya se preguntan cuándo llega el próximo alivio en el calendario para planificar un descanso.

El séptimo mes del año trae excelentes noticias para el turismo y los trabajadores gracias a una combinación clave de jornadas no laborables.

Cuántos días dura el próximo fin de semana XL

El calendario oficial confirmó que el 9 de julio, Día de la Independencia, mantiene su carácter de feriado inamovible.

Como cae día jueves, la gran sorpresa llega con la jornada siguiente, generando un bloque de descanso extendido muy esperado.

El gobierno nacional definió el viernes 10 de julio como día no laborable, consolidando un fin de semana XL de cuatro días consecutivos.

Cómo arranca el primer grupo del receso invernal

Además de los feriados obligatorios, el ámbito educativo iniciará de manera escalonada el esperado descanso de mitad de año.

El primer grupo de provincias abrirá las puertas al receso escolar formalmente entre el 6 y el 17 de julio, las mismas son:

Córdoba

Entre Ríos

Mendoza

San Juan

San Luis

Santa Fe

Estas jurisdicciones gozarán de sus vacaciones en sintonía directa con los días de descanso puente decretados a nivel federal.

Quiénes integran la segunda etapa de vacaciones

El cronograma diseñado para evitar aglomeraciones turísticas continuará inmediatamente después con la segunda tanda de provincias:

Catamarca

Chubut

Corrientes

Formosa

Jujuy

La Pampa

La Rioja

Misiones

Neuquén

Río Negro

Salta

Santa Cruz

Tierra del Fuego

Tucumán

Para este sector de la población escolar, las fechas asignadas irán del 13 al 24 de julio.

De esta manera, el receso invernal se distribuirá de forma equilibrada a lo largo y ancho del territorio nacional.

Cuándo le toca descansar al último grupo

Finalmente, el bloque restante de las comunidades educativas tendrá su período vacacional en la última parte del mes.

Este tercer grupo cerrará el ciclo del receso invernal asistiendo a las aulas hasta el inicio de su período, pautado del 20 al 31 de julio:

Provincia de Buenos Aires

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)

Chaco

Santiago del Estero

Con este esquema, culminará el cronograma del receso escolar obligatorio antes de encarar la segunda mitad del ciclo lectivo.