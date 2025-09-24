Trágico accidente en ruta 51: Una madre y su hijo murieron calcinados

Eric Olivera
1758734291413

En las primeras horas de este miércoles 24 de septiembre ocurrió un violento choque en el kilómetro 518 de la Ruta Provincial 51, cerca de la localidad bonaerense de Laprida, que dejó un saldo fatal: murieron una madre y su hijo y el padre quedó gravemente herido.

G1ncrPaWUAAsTc7

El siniestro ocurrió en la mañana. Tras impactar con el camión, el vehículo se incendió, atrapando a dos de sus ocupantes: un niño de 14 años y su madre de 54, quienes fallecieron calcinados en el lugar.

La Cámara Electoral presenta las boletas que se usarán en las elecciones del 26 de octubre
Mirá también:

La Cámara Electoral presenta las boletas que se usarán en las elecciones del 26 de octubre

El conductor, padre del menor, logró salir por sus propios medios y fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal “Pedro S. Sancholuz”. Actualmente permanece internado en terapia intensiva con pronóstico reservado. Por su parte, el conductor del camión resultó ileso.

ruta 51 accidente

El joven de 14 años jugaba al básquet en el Club Bahiense del Norte. La institución, en señal de duelo, suspendió todas las actividades previstas para la jornada.

comubdn

En el operativo trabajaron distintas fuerzas: los Bomberos Voluntarios de Laprida (unidades 9 y 10), bajo la coordinación del jefe Cristian Mendia; agentes del Destacamento Policial de San Jorge; personal de la Policía de Seguridad Vial de la rotonda Laprida-La Madrid; equipos de salud del hospital municipal; y peritos de Policía Científica, que actualmente analizan las causas del choque e identifican a las víctimas.

WhatsApp Image 2025 09 24 at 2.18.11 PM

Se desconocen aún las circunstancias exactas que provocaron el choque y se aguarda el resultado de las pericias para determinar responsabilidades. Durante varias horas la Ruta 51 estuvo completamente cortada.

Del triunfo con JxC a su pase a Fuerza Patria: el zigzag político de un intendente bonaerense
Mirá también:

Del triunfo con JxC a su pase a Fuerza Patria: el zigzag político de un intendente bonaerense
ETIQUETAS
Compartir este artículo
App ypf
YPF prepara su billetera virtual y apunta a competir con Mercado Pago
Sociedad
bolido luz noche
VIDEO: Misterio por extrañas luces que iluminaron el cielo en varias provincias argentinas
Sociedad
cuanto sale escriturar casa o terreno argentina
El mercado inmobiliario da señales de enfriamiento tras meses de crecimiento constante
Provincia
image 1945
Continúa la búsqueda de las jóvenes desaparecidas en La Matanza y las familias piden ayuda
Provincia
intendentes
Intendentes en alerta: Advierten sobre el impacto de las políticas de Milei en la Quinta Sección
Provincia
CECIM LA PLATA EN MALVINAS
Héroes de Malvinas volvieron a las islas para honrar a sus compañeros caídos
Nacionales Provincia
hallaron dos cadaveres
Caso de las tres jóvenes desaparecidas: Hallan dos cadáveres en Florencio Varela
Provincia

Más leídas