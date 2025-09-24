Trágico accidente en ruta 51: Una madre y su hijo murieron calcinados

En las primeras horas de este miércoles 24 de septiembre ocurrió un violento choque en el kilómetro 518 de la Ruta Provincial 51, cerca de la localidad bonaerense de Laprida, que dejó un saldo fatal: murieron una madre y su hijo y el padre quedó gravemente herido.

El siniestro ocurrió en la mañana. Tras impactar con el camión, el vehículo se incendió, atrapando a dos de sus ocupantes: un niño de 14 años y su madre de 54, quienes fallecieron calcinados en el lugar.

El conductor, padre del menor, logró salir por sus propios medios y fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal “Pedro S. Sancholuz”. Actualmente permanece internado en terapia intensiva con pronóstico reservado. Por su parte, el conductor del camión resultó ileso.

El joven de 14 años jugaba al básquet en el Club Bahiense del Norte. La institución, en señal de duelo, suspendió todas las actividades previstas para la jornada.

En el operativo trabajaron distintas fuerzas: los Bomberos Voluntarios de Laprida (unidades 9 y 10), bajo la coordinación del jefe Cristian Mendia; agentes del Destacamento Policial de San Jorge; personal de la Policía de Seguridad Vial de la rotonda Laprida-La Madrid; equipos de salud del hospital municipal; y peritos de Policía Científica, que actualmente analizan las causas del choque e identifican a las víctimas.

Se desconocen aún las circunstancias exactas que provocaron el choque y se aguarda el resultado de las pericias para determinar responsabilidades. Durante varias horas la Ruta 51 estuvo completamente cortada.