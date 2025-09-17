Trágico accidente en la Ruta 46: un hombre falleció tras chocar con maquinaria agrícola

Eric Olivera
Noticia 2025 20250917 204136 0000

Un fatal accidente ocurrió sobre la Ruta Provincial 46, a la altura del acceso a la localidad de Asamblea, en el partido bonaerense de Bragado. Un automóvil Fiat Uno, conducido por Néstor Arrigón, oriundo de Bragado, colisionó contra una maquinaria agrícola detenida en la banquina. El impacto fue de tal magnitud que Arrigón perdió la vida en el lugar del siniestro.

1758072695

El conductor de la camioneta que transportaba la maquinaria, Daniel Mazzini, también de Bragado, se encontraba fuera del vehículo en el momento del accidente y resultó ileso. Bomberos Voluntarios trabajaron en el lugar para liberar al conductor del Fiat Uno de la carrocería del vehículo, pero a pesar de los esfuerzos, falleció.

16 img 20250916 211648

Las autoridades locales se encuentran investigando las circunstancias que llevaron al accidente, mientras que se recomienda precaución al transitar por rutas bonaerenses con presencia de maquinaria agrícola en zonas rurales.

29006 img 20250916 210624
