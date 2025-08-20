banner ad

Tragedia: un hombre de 56 años murió al caerle un árbol mientras trabajaba

Eric Olivera
Tragedia en Suipacha: un hombre de 56 años murió al caerle un árbol mientras trabajaba

Un trágico accidente terminó con la vida de un hombre de 56 años en la localidad de Suipacha, Provincia de Buenos Aires. El suceso se produjo cuando un árbol de eucalipto cayó sobre él mientras trabajaba en tareas de corte.

Detalles del Accidente

El fatídico evento tuvo lugar alrededor de las 13:20 de ayer, en un área del establecimiento conocido como La Oración. Este se localiza en el cuartel XIII, cerca del camino rural que intersecta la ruta 5, a la altura del kilómetro 128,500, aproximadamente 450 metros de la ruta.

Según fuentes locales, el trabajador, identificado como Jacinto Ricardo Hunt, se encontraba realizando tareas de corte junto a otros operarios cuando, de manera repentina, el árbol cayó y le causó la muerte al instante.

Intervención de los Servicios de Emergencia

Inmediatamente después del accidente, diversas unidades de emergencia acudieron al lugar. Participaron en la respuesta los Bomberos Voluntarios, la ambulancia del Homei, el personal del C.P.R. de Suipacha y la Policía Científica de Mercedes.

Las autoridades se encuentran actualmente realizando las pericias correspondientes para esclarecer las circunstancias que rodearon este accidente laboral que ha conmocionado a la comunidad local.

