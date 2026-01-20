Tragedia en la Ruta 46: Dos muertos y varios heridos en un choque frontal

Eric Olivera
Dos muertos y varios heridos en un choque frontal en la Ruta Provincial 46 de Bragado

Un violento choque frontal entre dos camionetas ocurrido este lunes en la Ruta Provincial 46, a la altura del kilómetro 60, dentro del partido bonaerense de Bragado, dejó como saldo dos personas fallecidas y varios heridos de gravedad. El siniestro generó un amplio operativo policial y mantiene abierta una investigación judicial para determinar las causas del impacto.

Las víctimas del choque

De acuerdo al parte oficial del Departamento Zona Vial II, uno de los vehículos involucrados fue una camioneta Volkswagen Amarok de color blanco. Era conducida por un hombre de 47 años, identificado como D. M., quien sufrió lesiones leves. En el asiento del acompañante viajaba Luis Herrera, mayor de edad, quien falleció en el acto debido a la violencia del impacto.

La otra camioneta involucrada fue una Toyota Hilux, manejada por Florencia González, de 31 años, oriunda de la localidad de Ayacucho. La conductora resultó con fracturas en un brazo y en la pierna derecha, por lo que fue trasladada de urgencia a un centro de salud. En ese vehículo también viajaban Stella Maris Correa, de 61 años, quien también falleció, y Aarón Tomás Tort, de 23, que debió ser sometido a una intervención quirúrgica de urgencia tras sufrir la destrucción de un vaso sanguíneo.

Investigación judicial en marcha

Tras el choque, personal de la Estación de Policía Comunal de Bragado intervino en el lugar junto con efectivos de la Policía Científica, quienes realizaron las pericias correspondientes para reconstruir la mecánica del accidente y establecer responsabilidades. La causa quedó en manos de la Ayudantía Fiscal local, que caratuló el hecho como homicidio culposo. Por el momento, no se difundieron hipótesis oficiales sobre cómo se produjo el impacto frontal.

Como consecuencia del siniestro, la Ruta Provincial 46 permaneció parcialmente cortada durante varias horas. El tránsito fue asistido mientras trabajaban los equipos de emergencia, los peritos y las autoridades judiciales. Personal médico y de seguridad vial desplegó un operativo para asistir a los heridos y garantizar la seguridad en la zona, que se vio seriamente afectada por la magnitud del choque.

