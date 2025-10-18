Tragedia en la Ruta 2: una mujer murió tras chocar contra el guardarraíl

Francisco Díaz
choque ruta 2 guido

Un fatal accidente se registró en el kilómetro 253 de la Ruta 2, a la altura del partido de General Guido, en los carriles con sentido hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El siniestro fue protagonizado por un Volkswagen Up gris, que por causas que aún se investigan impactó violentamente contra el guardarraíl.

Como consecuencia del choque, una mujer de 72 años, identificada como Alicia Arena, perdió la vida en el lugar. En tanto, el conductor del vehículo, un hombre de 78 años y pareja de la víctima, resultó con lesiones leves.

El automóvil quedó detenido sobre el cantero central, mientras que personal policial y de la concesionaria vial trabajaron en la zona, preservando la escena a la espera de las pericias accidentológicas y del arribo de la morguera judicial.

La Fiscalía de turno tomó intervención en el hecho e instruyó las actuaciones correspondientes para establecer las causas que derivaron en el trágico siniestro vial.

Según los primeros datos, ambos ocupantes tendrían domicilio en Wilde, partido de Avellaneda.

