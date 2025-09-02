banner ad

Tragedia en La Plata: un joven de 17 años murió electrocutado mientras se bañaba

Eric Olivera
Un trágico incidente se cobró la vida de un adolescente en La Plata, cuando el joven, de 17 años, sufrió una descarga eléctrica mientras calentaba agua para bañarse.

Detalles del incidente

El accidente ocurrió en una vivienda ubicada en 163 entre 526 y 527. Según fuentes policiales, el adolescente utilizaba una resistencia eléctrica en un fuentón cuando recibió la descarga, lo que resultó fatal. Aunque fue trasladado de inmediato al Hospital “Alejandro Korn” de Melchor Romero, el personal médico constató que no presentaba signos vitales. La víctima ha sido identificada como Franco Vique.

Investigación en curso por parte de las autoridades

Tras el suceso, la comisaría 14º se hizo presente en el lugar para realizar las pericias pertinentes. La investigación ha sido asignada a la UFI N.º8 de La Plata, bajo la dirección del fiscal Martín Almirón. La causa se encuentra caratulada como “averiguación de causales de muerte”. Las autoridades intentan esclarecer las circunstancias que llevaron a esta tragedia.

