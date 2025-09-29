Tragedia aérea en Miramar: Murió una mujer al no abrirse su paracaídas durante un salto

Una jornada de paracaidismo en Miramar terminó en tragedia este domingo por la tarde. Rosana Mabel Back, de 52 años, perdió la vida tras lanzarse desde una avioneta en el aeródromo local cuando el paracaídas que utilizaba no se abrió correctamente.

La víctima, con experiencia en la disciplina e integrante de la Asociación Civil Paracaidismo de Mar del Plata, participaba de una serie de saltos programados cuando se produjo el accidente.

Fuentes oficiales señalaron que el equipo empleado —que no sería el habitual de la mujer— presentó un desperfecto técnico, provocando su caída y el fallecimiento inmediato.

El cuerpo fue hallado en la zona del camino Los Jazmines, próxima al aeródromo. Personal de emergencias y del Destacamento Las Flores trabajaron en el lugar.

El fiscal de Delitos Culposos, Germán Vera Tapia, ordenó el secuestro del paracaídas para realizar pericias y dispuso la declaración de testigos y participantes.

Desde el Aeroclub de Miramar expresaron sus condolencias por la pérdida y aclararon mediante un comunicado que la institución “no tiene relación alguna con la actividad de paracaidismo que se desarrolla dentro del predio”, en el kilómetro 5,5 de la ruta 77.