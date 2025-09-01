Trabajo doméstico salario septiembre 2025: cuánto te corresponde cobrar este mes

Si sos trabajadora de casas particulares, septiembre trae novedades que tenés que conocer. El sueldo volvió a actualizarse con un aumento y además sigue vigente el bono extraordinario que se paga según tus horas trabajadas. Acá encontrás la información clara para que sepas cuánto tenés que cobrar y revises tu recibo sin dudas.
Trabajo Doméstico Salario Septiembre 2025: ¿Cuánto cobrás?
En este mes se aplicó un aumento del 1 % sobre la escala vigente y además te corresponde el bono no remunerativo.
Bono de septiembre
- Si trabajás hasta 12 horas semanales: $4.000
- Si trabajás entre 12 y 16 horas semanales: $6.000
- Si trabajás más de 16 horas semanales o sin retiro: $9.500
Este bono se paga junto con tu sueldo y aparece en el recibo como un ítem aparte.
Escala salarial actualizada de Trabajo Doméstico
Si cobrás por hora (menos de 24 h semanales)
|Categoría
|Con retiro
|Sin retiro
|Supervisor/a
|$3.683,21
|$4.034,05
|Tareas específicas
|$3.487,00
|$3.822,91
|Caseros/as y cuidado personas
|$3.293,99
|$3.683,21
|Tareas generales
|$3.052,99
|$3.293,99
Si cobrás por mes (24 h semanales o más)
|Categoría
|Con retiro
|Sin retiro
|Supervisor/a
|$459.471,73
|$511.800,22
|Tareas específicas
|$426.875,19
|$475.184,56
|Caseros/as y cuidado personas
|$416.485,63
|$464.129,59
|Tareas generales
|$374.541,36
|$416.485,63
Qué más tenés que tener en cuenta
- Antigüedad: sumá un 1 % de tu sueldo básico por cada año trabajado en la misma casa.
- Zona desfavorable: si trabajás en la Patagonia o en el partido bonaerense de Patagones, te corresponde un 30 % extra.
- Horas extra: se pagan al 50 % más en días de semana y al 100 % más en domingos y feriados.
Con estos valores podés calcular tu sueldo de septiembre y confirmar que en tu recibo estén bien aplicados el aumento y el bono. Así te asegurás de cobrar lo que realmente corresponde por tu trabajo.