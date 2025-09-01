Trabajo doméstico salario septiembre 2025: cuánto te corresponde cobrar este mes

Si sos trabajadora de casas particulares, septiembre trae novedades que tenés que conocer. El sueldo volvió a actualizarse con un aumento y además sigue vigente el bono extraordinario que se paga según tus horas trabajadas. Acá encontrás la información clara para que sepas cuánto tenés que cobrar y revises tu recibo sin dudas.

Trabajo Doméstico Salario Septiembre 2025: ¿Cuánto cobrás?

En este mes se aplicó un aumento del 1 % sobre la escala vigente y además te corresponde el bono no remunerativo.

Bono de septiembre

Si trabajás hasta 12 horas semanales : $4.000

: $4.000 Si trabajás entre 12 y 16 horas semanales : $6.000

: $6.000 Si trabajás más de 16 horas semanales o sin retiro: $9.500

Este bono se paga junto con tu sueldo y aparece en el recibo como un ítem aparte.

Escala salarial actualizada de Trabajo Doméstico

Si cobrás por hora (menos de 24 h semanales)

Categoría Con retiro Sin retiro Supervisor/a $3.683,21 $4.034,05 Tareas específicas $3.487,00 $3.822,91 Caseros/as y cuidado personas $3.293,99 $3.683,21 Tareas generales $3.052,99 $3.293,99

Si cobrás por mes (24 h semanales o más)

Categoría Con retiro Sin retiro Supervisor/a $459.471,73 $511.800,22 Tareas específicas $426.875,19 $475.184,56 Caseros/as y cuidado personas $416.485,63 $464.129,59 Tareas generales $374.541,36 $416.485,63

Qué más tenés que tener en cuenta

Antigüedad: sumá un 1 % de tu sueldo básico por cada año trabajado en la misma casa.

sumá un 1 % de tu sueldo básico por cada año trabajado en la misma casa. Zona desfavorable: si trabajás en la Patagonia o en el partido bonaerense de Patagones, te corresponde un 30 % extra.

si trabajás en la Patagonia o en el partido bonaerense de Patagones, te corresponde un 30 % extra. Horas extra: se pagan al 50 % más en días de semana y al 100 % más en domingos y feriados.

Con estos valores podés calcular tu sueldo de septiembre y confirmar que en tu recibo estén bien aplicados el aumento y el bono. Así te asegurás de cobrar lo que realmente corresponde por tu trabajo.