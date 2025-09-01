banner ad

Trabajo doméstico salario septiembre 2025: cuánto te corresponde cobrar este mes

Ignacio Hernández
Aumento empleadas domesticas paritaria

Si sos trabajadora de casas particulares, septiembre trae novedades que tenés que conocer. El sueldo volvió a actualizarse con un aumento y además sigue vigente el bono extraordinario que se paga según tus horas trabajadas. Acá encontrás la información clara para que sepas cuánto tenés que cobrar y revises tu recibo sin dudas.

Trabajo Doméstico Salario Septiembre 2025: ¿Cuánto cobrás?

Empleadas domésticas cobrarán aumento y bono en septiembre 2025

En este mes se aplicó un aumento del 1 % sobre la escala vigente y además te corresponde el bono no remunerativo.

Bono de septiembre

  • Si trabajás hasta 12 horas semanales: $4.000
  • Si trabajás entre 12 y 16 horas semanales: $6.000
  • Si trabajás más de 16 horas semanales o sin retiro: $9.500

Este bono se paga junto con tu sueldo y aparece en el recibo como un ítem aparte.

Escala salarial actualizada de Trabajo Doméstico

Si cobrás por hora (menos de 24 h semanales)

CategoríaCon retiroSin retiro
Supervisor/a$3.683,21$4.034,05
Tareas específicas$3.487,00$3.822,91
Caseros/as y cuidado personas$3.293,99$3.683,21
Tareas generales$3.052,99$3.293,99

Si cobrás por mes (24 h semanales o más)

CategoríaCon retiroSin retiro
Supervisor/a$459.471,73$511.800,22
Tareas específicas$426.875,19$475.184,56
Caseros/as y cuidado personas$416.485,63$464.129,59
Tareas generales$374.541,36$416.485,63

Qué más tenés que tener en cuenta

  • Antigüedad: sumá un 1 % de tu sueldo básico por cada año trabajado en la misma casa.
  • Zona desfavorable: si trabajás en la Patagonia o en el partido bonaerense de Patagones, te corresponde un 30 % extra.
  • Horas extra: se pagan al 50 % más en días de semana y al 100 % más en domingos y feriados.

Con estos valores podés calcular tu sueldo de septiembre y confirmar que en tu recibo estén bien aplicados el aumento y el bono. Así te asegurás de cobrar lo que realmente corresponde por tu trabajo.

