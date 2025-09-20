Tormentas intensas: alerta naranja para esta tarde y noche del sábado en toda la región

El Servicio Meteorológico Nacional ha renovado el alerta naranja por tormentas fuertes o severas que afectarán toda la Provincia de Buenos Aires en la tarde y noche de este sábado. Se prevén condiciones climáticas severas que podrían generar importantes inconvenientes en la población.

¿Qué esperar de las condiciones climáticas?

El informe emitido por el SMN indica que se esperan lluvias intensas, caída de granizo, ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 90 km/h y una notable actividad eléctrica. Estas condiciones climáticas adversas podrían ocasionar situaciones de riesgo en las áreas más afectadas.

Los valores de precipitación acumulada podrían variar entre 40 y 80 milímetros, con la posibilidad de que en algunos sectores se superen esos registros. La situación demanda atención y precauciones por parte de la ciudadanía.

Recomendaciones clave ante la tormenta

El SMN ha emitido una serie de recomendaciones para minimizar los riesgos durante el fenómeno meteorológico:

Permanecer en construcciones cerradas como casas o edificios. Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable. Si se está viajando, permanecer en el interior del vehículo, ya que ofrece una buena protección. Evitar circular por calles inundadas o afectadas. Si hay riesgo de que el agua ingrese a la vivienda, cortar el suministro eléctrico. Ante cualquier afectación, comunicarse con los organismos de emergencias locales. Tener a mano una mochila, linterna y un teléfono cargado.

Contactos útiles para situaciones de emergencia

Para facilitar la comunicación en casos de emergencia, se recomienda tener a mano los siguientes números: