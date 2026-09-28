Todos los aumentos de octubre en territorio bonaerense: cuánto subirán el boleto, la salud y los alquileres

Con el inicio del nuevo mes entraron en vigencia los incrementos pautados en las tarifas de servicios esenciales, por lo que miles de familias deberán rearmar sus presupuestos mensuales para responder a los nuevos valores.

Boletos de colectivo en la Provincia de Buenos Aires

A partir del 1° de octubre, las líneas de colectivo bajo jurisdicción provincial aplicaron un ajuste del 3,6% en el boleto. La fórmula combinó el último índice de inflación del 1,7% con dos puntos porcentuales adicionales.

Con la tarjeta SUBE registrada, los nuevos valores quedaron de la siguiente manera:

Boleto mínimo (0 a 3 km): $1.206,39

$1.206,39 Tramo de 3 a 6 km: $1.357,18

$1.357,18 Tramo de 6 a 12 km: $1.507,98

$1.507,98 Tramo de 12 a 27 km: $1.809,58

Ajustes en medicina prepaga según cada plan

Las empresas de salud privada cargaron en la Superintendencia de Servicios de Salud los ajustes para el décimo mes del año, que alcanzan subas de hasta el 4,9% según el plan.

OSDE dispuso una suba de entre 1,9% y 2,1%; Swiss Medical incrementó un 2%; Galeno ajustó un 2,4%; Sancor Salud pautó subas de entre 2,06% y 2,81%; mientras que Omint llegó al 4,9%.

Nuevas escalas para los contratos de alquiler

Para quienes mantienen contratos bajo el Índice de Contratos de Locación (ICL) del Banco Central, la actualización depende del plazo pactado.

Los aumentos vigentes son del 6,72% para ajustes trimestrales, del 9,83% para cuatrimestrales, del 17,04% para semestrales y del 31,67% para anuales. En un alquiler base de $600.000 con actualización semestral, el monto pasa a ser de $702.240.

Cuotas de colegios privados sin modificaciones

En contraposición a los demás rubros, la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Argentina (AIEPBA) ratificó que las cuotas de las escuelas privadas se mantendrán congeladas.

Los aranceles escolares en el territorio bonaerense no registrarán incrementos durante todo octubre.