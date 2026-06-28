¿te llegó la notificación? Mercado pago lanza un sorteo millonario para quienes cobran prestaciones de anses

Si recibís alguna de las prestaciones mensuales del Estado, hay una oportunidad vigente que te permite multiplicar tus ingresos de forma inesperada sin trámites complicados.

La principal billetera virtual del país lanzó una iniciativa masiva para incentivar el uso de su plataforma digital, ofreciendo una importante recompensa económica.

El millonario pozo en juego de Mercado Pago

La fintech Mercado Pago puso en marcha una campaña masiva de incentivos donde sortea un total de $20.000.000 de pesos.

El premio mayor consiste en un pozo de $10.000.000 para un único ganador, una cifra que busca captar la atención de millones de usuarios.

Además, el dinero restante de la promoción se distribuirá en 10 premios secundarios de $1.000.000 de pesos cada uno.

Quiénes pueden participar de la promoción

La campaña está dirigida exclusivamente a las personas que perciben prestaciones y asignaciones gestionadas por la ANSES.

Esto incluye a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE) y las Becas Progresar.

También abarca a quienes cobran la Asignación Familiar por Hijo (SUAF), jubilaciones y pensiones del sistema previsional.

El requisito fundamental para sumar chances

Para poder formar parte de los sorteos, el requisito indispensable es cambiar la boca de cobro de los haberes previsionales o sociales.

Los beneficiarios deben configurar a Mercado Pago como su cuenta de cobro oficial en lugar de los bancos tradicionales.

Una vez que se reciba el primer haber mensual depositado de manera efectiva dentro de la aplicación, el usuario queda registrado automáticamente en el sorteo.

Fechas clave y plazos del concurso digital

El concurso mantiene una vigencia estricta en el calendario, por lo que el cambio de cuenta debe realizarse cuanto antes.

La campaña de inscripción y acreditación de haberes para participar se extiende hasta el próximo 31 de julio de 2026.

El trámite de derivación de fondos se puede realizar directamente de manera digital e gratuita a través de la plataforma web Mi ANSES.

¿Cuándo es el sorteo?

El gran sorteo de los $20.000.000 de pesos se llevará a cabo durante la primera quincena de agosto de 2026. Los ganadores serán anunciados de forma oficial a través de los canales digitales de la billetera virtual, por lo que es clave mantener la cuenta activa y con los haberes de ANSES debidamente acreditados antes de la fecha límite de inscripción.