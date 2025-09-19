Tasas de interés en bancos y billeteras virtuales: Dónde rinden mejor tus pesos en septiembre

En un mes donde la inflación sigue moviéndose y el dólar blue da vueltas, muchos argentinos buscan opciones seguras para que el sueldo o el aguinaldo no se evaporen. Los plazos fijos en bancos tradicionales ofrecen estabilidad, pero las billeteras virtuales ganan terreno con rendimientos diarios y sin atar la plata. A continuación, te desglosamos las tasas actualizadas al 19 de septiembre de 2025, así podés comparar y elegir lo que más te conviene, sin vueltas.

Las mejores tasas en plazos fijos online de bancos

Los plazos fijos a 30 días siguen siendo el clásico para quienes quieren algo simple y regulado por el Central. Según el último relevamiento del BCRA, las tasas nominales anuales (TNA) subieron un poco por la presión inflacionaria. Acá va la tabla con los 10 bancos de mayor volumen de depósitos:

Entidad Financiera TNA Clientes (%) Banco de la Nación Argentina 43 Banco Santander Argentina S.A. 38 Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. 37 Banco de la Provincia de Buenos Aires 37 Banco BBVA Argentina S.A. 38 Banco Macro S.A. 40.5 Banco GGAL S.A. – Banco Credicoop Cooperativo Limitado 39 Industrial and Commercial Bank of China 42.3 Banco de la Ciudad de Buenos Aires 35 Banco BICA S.A. (destacado) 45 Banco CMF S.A. (destacado) 44 Banco de Corrientes S.A. (destacado) 44 Banco de la Provincia de Córdoba S.A. 46 Banco del Chubut S.A. (destacado) 45 Banco Meridian S.A. (top) 48 Banco Voii S.A. (top) 50

Si no sos cliente de un grande, apuntá a Voii o Meridian: pagan hasta 50% TNA sin complicaciones, y lo constituís desde el celu en minutos. Para los que ya bankean en Nación o Macro, las 40-43% son sólidas y con resguardo del Fondo de Garantía de Depósitos.

Rendimientos en billeteras virtuales: liquidez y tasas que compiten

Las billeteras como Ualá o Mercado Pago cambiaron el juego porque remuneran diariamente sin bloquear la plata. En septiembre, con la suba de tasas por el BCRA, varias superan el 40% TNA, aunque con topes en montos o ganancias. Prex Argentina lidera con 45,04% vía su FCI Money Market, seguida de cerca por Naranja X al 43%. Mercado Pago anda en 37%, pero suma puntos por sus descuentos en Mercado Libre.

Chequeá esta tabla con las más destacadas hoy, basada en relevamientos actualizados. Recordá que las condiciones varían: algunas aplican topes como $1 millón o límites mensuales de ganancia.

Billetera Virtual TNA (%) Condiciones Principales Prex Argentina (FCI MM) 45,04 Sin tope fijo, liquidez inmediata Naranja X (Cuenta Remunerada) 40 Hasta $1 millón, ganancias diarias Ualá (Cuenta Remunerada) 40 Tope de $1,5 millones, vía Uilo FCI Claro Pay (FCI Money Market) 39,5 Integrado con facturas Personal Pay 38,7 Sin límites. Mercado Pago 35,6 Hasta $500.000 con bonos extra Brubank 30 29% hasta $750.000, luego 24% Lemon Cash 38 Para saldos en pesos, con crypto opcional

Estas tasas vienen de fondos comunes de inversión (FCI) o cuentas remuneradas, que ajustan seguido por la política monetaria. Si usás mucho Mercado Libre, su 37% suma valor con cashback; para puramente rendimiento, Prex o Naranja X pisan fuerte.

Compará bancos vs. billeteras: ¿qué te conviene más?

Acá el dilema: los bancos dan seguridad total con el FGDP hasta $25 millones, pero atás la plata 30 días y perdés liquidez. Las billeteras, en cambio, te dejan retirar cuando querás, pero los rendimientos vienen de FCI que no tienen garantía estatal (aunque regulados por CNV). En septiembre, Voii (50%) y Prex (45%) empatan en lo alto, pero si sos de mover el dinero, una billetera gana por lejos.

Por ejemplo, con $1.000.000 a 30 días:

En Voii (banco): Ganás unos $41.670 (TNA 50%).

En Prex (billetera): Alrededor de $37.500, pero lo ves día a día y podés usarlo.

Si tenés montos más elevados, diversificá: mitad en plazo fijo de un regional, mitad en billetera para emergencias.

Con estas opciones, tus pesos rinden más que dejarlos quietos en el colchón. Elegí según tu estilo: si sos de planificar, banco; si fluís con el día a día, billetera.