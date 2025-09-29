Cómo consultar la “Tarjeta Verde” (Visa Vale Alimentos) por Red Link

Si estás buscando “Link Tarjeta Verde” porque sos beneficiario del programa Más Vida de la Provincia de Buenos Aires y usás la Visa Vale Alimentos para tus compras, llegaste al lugar correcto. La consulta del saldo es una de las gestiones más importantes, y si bien la tarjeta es Visa (administrada por Banco Provincia), la Red Link es uno de los canales clave para saber cuánto dinero tenés disponible.

Te contamos paso a paso cómo podés consultar tu saldo de la Tarjeta Verde de forma rápida y gratuita en este 2025.

1. Consulta del saldo por Cajero Automático (Red Link)

La forma más directa de consultar tu saldo y movimientos es a través de cualquier cajero automático que pertenezca a la Red Link.

El proceso es muy simple:

Dirigite a cualquier cajero automático de la Red Link. Insertá tu Tarjeta Verde y digitá tu clave PIN (la que usás habitualmente). Seleccioná la opción “Consultas”. Elegí “Consulta de Saldo” o “Consulta de Movimientos” para ver el detalle de los últimos depósitos y consumos.

Tip: Recordá que, aunque tu Tarjeta sea Visa, la Red Link es un sistema de interconexión bancaria que te permite operar en sus cajeros automáticos, incluso si el Banco Provincia es tu entidad administradora.

2. Consulta Online: El Link de Visa Home y Home Banking

Si preferís evitar el cajero y buscar el “link” para consultar desde tu casa, tenés dos opciones online principales: la plataforma de Visa y, si tenés acceso, el Home Banking del Banco Provincia.

A. A través del portal Visa Home

Este es el link más popular para consultar la Tarjeta Verde porque es el portal del emisor de la tarjeta (Visa):

Ingresá al portal oficial de Visa Argentina: .ar/visa-home-ar.html Buscá la sección de “Visa Social” o “Tarjetas de Alimentos”. Ingresá tu número de Tarjeta Verde (el que figura al frente) y seguí los pasos para autenticarte.

Ahí podés consultar el saldo disponible, los movimientos realizados y, a veces, la fecha del último depósito.

B. A través del Home Banking (Banco Provincia)

Si tenés acceso a la banca electrónica del Banco Provincia, podés ver el estado de la Tarjeta Verde, ya que es la entidad que gestiona el depósito del programa Más Vida.

Accedé a tu usuario y clave en la web o app del Banco Provincia (BAPRO).

en la web o app del Banco Provincia (BAPRO). Buscá la sección de “Cuentas” o “Tarjetas Asociadas” para encontrar el detalle de tu Visa Vale Alimentos.

3. Consulta Telefónica: Rápida y sin necesidad de links

Para quienes no tienen acceso a internet o prefieren una vía de consulta inmediata, el teléfono es la mejor opción. Tenés que llamar al número que figura al dorso de tu tarjeta o a la línea de atención habilitada por Visa para tarjetas sociales.

Vía de Consulta Número/Canal Lo que debés tener a mano Visa (General) 0800-666-3400 (o el que figure en el dorso) Número completo de la tarjeta. Red Link 0800-222-7373 (Opción consultas) Número de la tarjeta. Ministerio de Desarrollo de la Comunidad (PBA) 0800-222-2776 Datos del titular del programa.

Preguntas Clave sobre la Tarjeta Verde (Más Vida)

¿Quiénes reciben la Tarjeta Verde y cuáles son sus requisitos?

El programa Más Vida es provincial (Provincia de Buenos Aires) y está destinado a familias en situación de vulnerabilidad social que:

Tengan embarazadas a partir de los 3 meses de gestación.

a partir de los 3 meses de gestación. Cuenten con niños desde el nacimiento hasta los 6 años de edad (inclusive).

Requisito clave: Es para familias que NO están incluidas en el programa nacional Prestación Alimentar (ex Tarjeta Alimentar), ya que ambos programas son incompatibles. Se gestiona a través de las Trabajadoras Vecinales (Manzaneras) o en las oficinas de Desarrollo Social de tu municipio.

¿Cuál es la fecha de carga de la Tarjeta Verde?

La fecha de acreditación de los fondos del programa Más Vida suele variar mes a mes, y a menudo depende del municipio.

Para saber la fecha exacta de la próxima carga, podés comunicarte con tu Trabajadora Vecinal (Manzanera).

(Manzanera). También podés llamar al 0800 del Banco Provincia o al 0800 del Ministerio (ver tabla arriba) para obtener esa información.

¿Se puede extraer dinero en efectivo?

No. La Tarjeta Verde (Visa Vale Alimentos) es una tarjeta de débito que solo está habilitada para la compra de alimentos y productos de primera necesidad en comercios adheridos. No permite la extracción de dinero en cajeros automáticos, incluso si usás el link de la Red Link.