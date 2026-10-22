Tarifas de luz en provincia de buenos aires: la cámara suspendió la cautelar y las empresas podrán cobrar el ajuste

La Justicia dio marcha atrás con la medida cautelar que congelaba los aumentos y las distribuidoras quedaron habilitadas para aplicar las nuevas tarifas.

Te detallamos los porcentajes de suba, la cantidad de usuarios alcanzados y los fundamentos de la resolución.

La Cámara de Mar del Plata suspendió el freno a las tarifas

La Cámara en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata hizo lugar al recurso del Gobierno provincial y la Fiscalía de Estado.

El fallo dejó en suspenso la cautelar dictada en Bahía Blanca que había bloqueado los aumentos aprobados desde agosto.

De esta forma, se restituyen los cuadros tarifarios vigentes fijados por las resoluciones oficiales del Ministerio de Infraestructura.

Un ajuste tarifario que alcanza a casi 1,5 millones de usuarios

La medida habilita el cobro de incrementos que oscilan entre el 1,5% y el 3,5% según la categoría de consumo.

La actualización impactará de manera directa en alrededor de 1.400.000 clientes en todo el territorio bonaerense.

Las empresas prestadoras del interior y la capital provincial podrán incluir estos valores ajustados en las próximas facturas.

Las empresas distribuidoras autorizadas a liquidar las subas

El esquema habilitado por la decisión de la alzada judicial comprende a las cuatro principales concesionarias del servicio:

EDELAP: servicio en La Plata y la región capital.

servicio en La Plata y la región capital. EDEA: cobertura en la zona atlántica y centro-este.

cobertura en la zona atlántica y centro-este. EDEN: prestación en el norte y centro-oeste provincial.

prestación en el norte y centro-oeste provincial. EDES: cobertura en el sur bonaerense.

Qué pasará con la discusión de fondo sobre las audiencias públicas

El reclamo inicial de la Defensoría del Pueblo cuestionaba la falta de audiencias públicas previas para autorizar los aumentos.

Sin embargo, el tribunal consideró prioritario resguardar la continuidad y sustentabilidad del servicio eléctrico.

Mientras las facturas llegan con aumento, la discusión legal continuará y la audiencia formal para la Revisión Tarifaria Integral está prevista para diciembre.