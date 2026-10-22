Octubre se termina y la primavera no arranca: se vienen lluvias y días más fríos

Octubre comienza a transitar su tramo final y la primavera continúa sin mostrar su mejor versión en la provincia de Buenos Aires.

Este jueves 22 de octubre se presenta con abundante nubosidad, temperaturas moderadas y condiciones de inestabilidad que podrían intensificarse durante la tarde y la noche en diferentes regiones del territorio bonaerense. El pronóstico extendido tampoco anticipa un cambio significativo para el fin de semana, cuando se esperan nuevas precipitaciones, viento y un descenso de las temperaturas.

Un jueves con pocas horas de sol y posibilidades de lluvias

La jornada de este jueves comienza con cielo mayormente nublado y un ambiente fresco a templado, aunque las condiciones meteorológicas no serán uniformes en toda la provincia.

En el norte y noreste bonaerense, las temperaturas máximas podrían alcanzar los 20 a 21 grados, mientras que en sectores del centro, sudeste y zonas costeras los registros serán más bajos, con valores que oscilarán aproximadamente entre los 15 y 19 grados.

La inestabilidad será una de las principales características del día. Durante la mañana podrían registrarse períodos sin precipitaciones, pero hacia la tarde y especialmente durante la noche aumentará la posibilidad de lluvias y tormentas en distintos sectores del territorio provincial.

En el interior del norte bonaerense podrían producirse lluvias y tormentas durante buena parte del jueves. En tanto, hacia el centro y sudeste se prevé un incremento de la nubosidad, con precipitaciones que podrían llegar principalmente durante las últimas horas de la jornada.

El viento también tendrá protagonismo, especialmente en la franja costera, donde podrían registrarse ráfagas de entre 40 y 60 kilómetros por hora en determinados sectores.

Viernes 23: seguirá la inestabilidad

El viernes continuará el tiempo cambiante en buena parte de la provincia de Buenos Aires, con abundante nubosidad, lluvias y lloviznas de intensidad variable según la región.

En el centro y sudeste bonaerense se prevé una jornada particularmente inestable, con precipitaciones que podrían extenderse durante varias horas. En otras zonas se esperan mejoras temporarias, aunque sin una recuperación generalizada del buen tiempo.

Las temperaturas máximas se mantendrán moderadas, con valores próximos a los 18 a 20 grados en sectores del norte, mientras que el sur provincial tendrá un ambiente más fresco.

Sábado 24: más nubes, lluvias y temperaturas en descenso

Para el sábado, el panorama meteorológico continuará poco favorable para las actividades al aire libre.

Se esperan períodos de cielo cubierto, posibles lloviznas y lluvias aisladas en diferentes sectores bonaerenses, acompañados por vientos predominantes del sudeste.

Las temperaturas comenzarán a experimentar un descenso más marcado, especialmente en el centro, sur y sudeste de la provincia. En distintas localidades, las máximas podrían ubicarse entre los 14 y 19 grados.

El viento podría incrementar la sensación de frescura, especialmente durante la mañana y al caer la tarde.

Domingo 25: una jornada fresca y con mejoras parciales

El último domingo completo de octubre se perfila con características más propias del comienzo de la primavera que de una jornada cercana al verano.

Se prevé abundante nubosidad, temperaturas relativamente bajas y posibilidades de algunas precipitaciones durante la primera parte del día, aunque podrían registrarse mejoras parciales con el transcurso de las horas.

En buena parte del territorio bonaerense, las máximas podrían mantenerse entre los 13 y 17 grados, con registros inferiores en algunas zonas del sur provincial.

La circulación de viento del sector sur y sudeste favorecerá el ingreso de aire más fresco y limitará la recuperación térmica.

Octubre se despide sin una primavera plenamente instalada

A poco más de una semana de finalizar octubre, la primavera continúa mostrando un comportamiento variable en la provincia de Buenos Aires, con jornadas templadas que rápidamente dan paso a períodos de nubosidad, precipitaciones y descensos térmicos.

El panorama para los próximos días indica que todavía habrá que esperar para disfrutar de una sucesión de jornadas soleadas y con temperaturas agradables.

La recomendación es mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas, especialmente ante la posibilidad de tormentas localmente intensas, ráfagas de viento y lluvias que puedan complicar la circulación por rutas y caminos rurales.

Por ahora, los abrigos livianos, los paraguas y la ropa de media estación seguirán siendo protagonistas de una primavera que, al menos durante los próximos días, continuará haciéndose desear.