Sueldo empleadas domésticas: escala salarial actualizada y montos por hora para febrero

En el inicio de 2026, el sector de trabajadoras de casas particulares en Argentina mantiene los valores establecidos en el último tramo de la paritaria, consolidando los haberes que rigen para el mes de febrero. Tras los incrementos del 1,4% en noviembre y el 1,3% en diciembre de 2025, las escalas actuales sirven de base para el cálculo de sueldos mensuales, pagos por hora y adicionales obligatorios como la antigüedad y la zona desfavorable.

Este esquema salarial es fundamental para organizar la economía de los hogares, ya que establece los pisos mínimos legales que ningún acuerdo privado puede perforar. A continuación, el detalle exhaustivo de cuánto se cobra según cada categoría.

Escala salarial vigente para febrero 2026

Los montos se dividen según la modalidad de trabajo (con o sin retiro) y la especialización de la tarea desempeñada:

Quinta Categoría: Tareas Generales (Limpieza y mantenimiento)

Es la categoría más común, que incluye limpieza, lavado, planchado y cocina general.

Por hora (con retiro): $3.250,13

$3.250,13 Por hora (sin retiro): $3.494,25

$3.494,25 Mensual (con retiro): $398.722,14

$398.722,14 Mensual (sin retiro): $441.806,54

Cuarta Categoría: Asistencia y Cuidado de Personas

Incluye el cuidado no terapéutico de niños, adolescentes, adultos mayores o personas con discapacidad.

Por hora (con retiro): $3.494,25

$3.494,25 Por hora (sin retiro): $3.894,43

$3.894,43 Mensual (con retiro): $441.806,54

$441.806,54 Mensual (sin retiro): $490.745,56

Tercera Categoría: Caseros

Personal que presta tareas de cuidado general y preservación de la vivienda donde habita.

Por hora: $3.494,25

$3.494,25 Mensual: $441.806,54

Segunda Categoría: Personal para Tareas Específicas

Cocineros/as contratados en forma exclusiva y tareas que requieran idoneidad especial.

Por hora (con retiro): $3.696,15

$3.696,15 Por hora (sin retiro): $4.039,45

$4.039,45 Mensual (con retiro): $452.478,51

$452.478,51 Mensual (sin retiro): $502.101,03

Primera Categoría: Supervisor/a

Coordinación y control de las tareas de dos o más personas a su cargo.

Por hora (con retiro): $3.895,56

$3.895,56 Por hora (sin retiro): $4.254,05

$4.254,05 Mensual (con retiro): $485.961,09

$485.961,09 Mensual (sin retiro): $539.711,97

Adicionales y bonos: ¿Qué más se debe pagar?

Además del sueldo básico, existen componentes legales que incrementan el monto final a percibir por la trabajadora:

Antigüedad: Se debe abonar un 1% adicional por cada año trabajado sobre el salario mensual o el valor por hora. Este cálculo es acumulativo y rige para todas las relaciones laborales iniciadas a partir del 1° de septiembre de 2020.

Zona Desfavorable: Para aquellas personas que prestan servicios en las provincias de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o en el Partido de Patagones (Buenos Aires), se aplica un recargo del 30% sobre el salario mínimo de la categoría.

Bono extraordinario: Durante el cierre de 2025 se liquidó un bono no remunerativo proporcional a la carga horaria (hasta $14.000 para quienes trabajan más de 16 horas semanales). Aunque no se han anunciado nuevos bonos para febrero de 2026, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares prevé reuniones próximas para evaluar el impacto de la inflación.

Registro en ARCA y beneficios de la formalización

El proceso de registro de la trabajadora se realiza a través del portal oficial de ARCA (ex AFIP). La formalización no solo garantiza la cobertura de salud (Obra Social) y los aportes jubilatorios, sino que también protege al empleador mediante un seguro de Riesgos del Trabajo (ART).

En el caso de las trabajadoras que cumplen menos de 12 horas semanales, los aportes son reducidos, lo que facilita el cumplimiento de la ley incluso para contrataciones de pocas horas de limpieza o cuidado. El sistema permite generar el volante de pago de manera digital, asegurando transparencia y seguridad para ambas partes.