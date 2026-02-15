Sueldo empleadas domésticas: Escala salarial actualizada y montos por hora para febrero 2026

El sector de trabajadoras de casas particulares en Argentina ha iniciado el mes de febrero de 2026 con una estructura salarial consolidada tras los últimos ajustes paritarios. Aunque en este mes no se han anunciado nuevos aumentos porcentuales inmediatos, las escalas vigentes reflejan la incorporación plena de los incrementos otorgados a finales del año pasado, estableciendo los nuevos pisos legales que rigen para las cinco categorías del sector.

Es fundamental que tanto empleadores como trabajadores conozcan estos valores para garantizar una liquidación correcta, ya que estos montos constituyen el mínimo obligatorio para el trabajo registrado ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP).

Escala salarial vigente: valores por hora y por mes

Los salarios en el servicio doméstico se dividen según la especialización de la tarea y la modalidad de contratación (con o sin retiro). Los valores para febrero de 2026 son los siguientes:

Quinta Categoría: Personal para Tareas Generales

Es la categoría que abarca la mayoría de los empleos, incluyendo limpieza, lavado, planchado y cocina general.

Por hora (con retiro): $3.250,13

$3.250,13 Por hora (sin retiro): $3.494,25

$3.494,25 Mensual (con retiro): $398.722,14

$398.722,14 Mensual (sin retiro): $441.806,54

Cuarta Categoría: Asistencia y Cuidado de Personas

Comprende el cuidado no terapéutico de niños, adolescentes, adultos mayores o personas con discapacidad.

Por hora (con retiro): $3.494,25

$3.494,25 Por hora (sin retiro): $3.894,43

$3.894,43 Mensual (con retiro): $441.806,54

$441.806,54 Mensual (sin retiro): $490.745,56

Tercera Categoría: Caseros

Personal que presta tareas de cuidado general y preservación de una vivienda donde habita por motivo del contrato.

Por hora: $3.494,25

$3.494,25 Mensual: $441.806,54

Segunda Categoría: Personal para Tareas Específicas

Cocineros/as contratados en forma exclusiva y toda otra tarea que requiera idoneidad especial.

Por hora (con retiro): $3.696,15

$3.696,15 Por hora (sin retiro): $4.039,45

$4.039,45 Mensual (con retiro): $452.478,51

$452.478,51 Mensual (sin retiro): $502.101,03

Primera Categoría: Supervisor/a

Coordinación y control de las tareas de dos o más personas a su cargo.

Por hora (con retiro): $3.895,56

$3.895,56 Por hora (sin retiro): $4.254,05

$4.254,05 Mensual (con retiro): $485.961,09

$485.961,09 Mensual (sin retiro): $539.711,97

Adicionales obligatorios: Antigüedad y Zona Desfavorable

Más allá del sueldo básico, existen dos adicionales que deben computarse de manera obligatoria en el recibo de sueldo:

Antigüedad: Se abona un 1% adicional por cada año de antigüedad en la relación laboral. Este cálculo se aplica sobre el salario básico y se computa desde el 1 de septiembre de 2020. Por ejemplo, una trabajadora que inició su vínculo antes de esa fecha, en febrero de 2026 ya debe percibir un 5% extra por este concepto.

Zona Desfavorable: Se aplica un recargo del 30% sobre los salarios mínimos para el personal que preste servicios en las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y en el partido de Patagones de la Provincia de Buenos Aires.

El fin de los bonos y el aguinaldo

Es importante notar que el bono extraordinario no remunerativo que se pagó en noviembre y diciembre de 2025 ya no está vigente para la liquidación de febrero de 2026. Aquel refuerzo, que llegaba hasta los $14.000 para quienes trabajaban más de 16 horas semanales, ha sido absorbido o finalizado según los acuerdos de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares.

Para quienes liquidan por mes, el pago de febrero debe realizarse durante los primeros días hábiles de marzo. En el caso de trabajadores jornalizados (por hora), el pago debe efectuarse al finalizar cada jornada o semana, según lo acordado.