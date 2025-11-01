Subastan consolas PlayStation y parlantes bluetooth desde la Aduana: ¿Cómo participar y cuándo ofertar?

La posibilidad de conseguir tecnología a precios más bajos siempre genera expectativa. Y esta vez, una nueva subasta electrónica promete atraer a los fanáticos de los videojuegos y la electrónica: ARCA anunció la venta de consolas Sony, parlantes bluetooth, joysticks y otros artículos retenidos por la Aduana, disponibles para ofertar en pocos días.

Qué productos se subastan

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a través de la Dirección General de Aduanas (DGA), publicó la Disposición 29/2025 en el Boletín Oficial, donde se autoriza la subasta de una amplia variedad de productos electrónicos.

El evento se realizará el 13 de noviembre, bajo modalidad completamente electrónica, a través del sitio oficial del Banco Ciudad.

Entre los artículos disponibles se destacan:

Consolas de videojuegos PlayStation 3 y PlayStation 4

PlayStation 3 y PlayStation 4 Joysticks para PlayStation 4

para PlayStation 4 Parlantes bluetooth de distintos modelos

de distintos modelos Adaptadores Google Chromecast

Dispositivos Apple TV

Todas las mercaderías serán vendidas “en el estado en que se encuentran y exhiben”, según detalla la disposición oficial, y los lotes se mostrarán con valor base previo a la subasta.

Cómo participar de la subasta

Participar en esta oportunidad es un proceso accesible para cualquier persona. Los interesados deben seguir algunos pasos básicos a través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, entidad encargada de gestionar las subastas públicas electrónicas.

Pasos para participar:

Ingresá a subastas.bancociudad.com.ar y registrate como usuario en el sitio de autogestión.

en el sitio de autogestión. Luego, suscribite a la subasta específica antes de la fecha límite (generalmente uno o dos días antes del evento).

a la subasta específica antes de la fecha límite (generalmente uno o dos días antes del evento). En algunos casos, será necesario realizar una transferencia de caución para poder ofertar.

para poder ofertar. Una vez confirmada la habilitación, ya podés hacer tus ofertas en línea durante el evento.

La plataforma del Banco Ciudad ofrece el detalle completo de todas las subastas vigentes, con la información de los lotes disponibles, precios base y requisitos de participación.