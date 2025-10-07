Show, política y campaña: Milei presentó su libro con recital y mensajes al kirchnerismo en el Movistar Arena

A tres semanas de las elecciones generales, Javier Milei combinó política, música y campaña en un acto multitudinario en el Movistar Arena. Con un estilo más cercano al de un recital que al de una presentación formal, el presidente encabezó el lanzamiento de su libro La Construcción del Milagro ante unas 15.000 personas, en un evento que mezcló discurso electoral y espectáculo.

Un show con canciones de rock y letras modificadas

El mandatario ingresó al estadio entre la multitud mientras sonaba Panic Show, de La Renga, una de las canciones que suele usar para abrir sus actos. Apenas llegó al escenario, dedicó un mensaje directo a sus opositores kirchneristas: “Pudiste ganar un round, pero no vas a ganar la batalla y mucho menos la guerra”.

Durante el show musical, Milei se animó a cantar varios temas clásicos del rock nacional, como:

Demoliendo Hoteles, de Charly García, acompañado por la diputada Lilia Lemoine en los coros.

en los coros. Rock del gato, de Los Ratones Paranoicos.

Blues del equipaje, de La Mississippi.

No me arrepiento de este amor, junto a Lemoine.

También reinterpretó Dame fuego de Ataque 77, cambiando la letra por “tiran piedras, kukas tiran piedras”, mientras en las pantallas del escenario se proyectaban imágenes de disturbios y represión durante manifestaciones.

Discurso político y mensaje electoral

Tras la parte musical, el acto continuó con la presentación formal de su libro junto al vocero presidencial Manuel Adorni. Milei agradeció la convocatoria y bromeó: “Voy a tener que escribir más libros para tener más de esto”.

Durante su discurso, enfocó el mensaje en su gestión económica y en el rumbo político del país, destacando los logros obtenidos y pidiendo apoyo para las elecciones del 26 de octubre. “Estamos a mitad de camino, terminemos de cruzar el río”, expresó, insistiendo en que “la salida es la libertad”.

El mandatario también reconoció que “hubo que mejorar el músculo político” y reafirmó su línea de reformas: “Si algo no van a cambiar de este gobierno es la vocación reformista. Porque la libertad avanza o la Argentina retrocede”.

Estrategia de campaña y próximas actividades

Con la baja de la candidatura de José Luis Espert, el oficialismo busca reforzar la presencia de Milei en distintos puntos del país. Según fuentes del Gobierno, el objetivo es inyectar energía al espacio de La Libertad Avanza durante esta última etapa previa a los comicios.

El plan contempla que el Presidente visite cinco provincias esta semana antes de emprender un nuevo viaje a Estados Unidos, en lo que será una intensa agenda de cierre de campaña.