Semana joven en la costa: siete días de actividades gratuitas en distintas localidades

El Partido de La Costa tendrá una semana completa de propuestas destinadas a adolescentes y jóvenes en distintas localidades. La nueva edición de la Semana Joven comenzará el martes 15 de septiembre y se extenderá hasta el lunes 21.

La agenda combina deporte, cultura, tecnología, educación y recreación. Habrá actividades en Mar de Ajó, Santa Teresita, Las Toninas, Lucila del Mar, San Clemente y otros puntos del distrito.

La mayoría de las propuestas serán gratuitas, aunque algunas requieren inscripción previa por cuestiones de cupo u organización.

Qué habrá durante la Semana Joven en La Costa

El cronograma incluye experiencias de surf y bodyboard, encuentros de videojuegos, un torneo de Fall Guys con transmisión por streaming, talleres de ciudadanía digital, actividades artísticas, jornadas deportivas y espacios vinculados con ambiente y proyectos de vida.

También habrá propuestas educativas y de memoria, como la Expo Educativa del Centro de Formación Laboral N° 401 y la jornada Mar de Lápices, con trabajos y expresiones artísticas vinculadas con Memoria, Verdad y Justicia.

El martes 15, por ejemplo, habrá Cluster Gamer en el Anexo UA de Mar de Ajó, de 15.30 a 19.30, además de actividades de surf y bodyboard en Santa Teresita y Las Quintas.

Las actividades del miércoles 16 y jueves 17

El miércoles 16 se realizará la Expo Educativa del CFL N° 401 en Lucila del Mar, de 9.00 a 17.00, con una muestra de carreras abierta a la comunidad. Ese mismo día tendrá lugar la jornada final de Decisión Niñez en el Espacio Multicultural de Mar de Ajó y un taller de streaming en Las Toninas.

El jueves 17 volverá el Cluster Gamer en Mar de Ajó. También se realizará la propuesta Latiendo Arte en el CAPS El Tala de San Clemente y una nueva actividad de surf y bodyboard en el Polideportivo Las Quintas.

La agenda se suma a otras propuestas educativas y culturales que se desarrollan durante todo el año en el distrito. Entre ellas se encuentra la formación universitaria que permitió que más de 120 estudiantes iniciaran diplomaturas de la Universidad Nacional de las Artes en La Costa.

Qué actividades habrá el fin de semana

El viernes 18, el ISFD N° 186 de Santa Teresita será sede de la jornada Mar de Lápices, de 13.00 a 17.00.

El sábado 19 habrá un torneo abierto de Fall Guys en el Anexo UA de Mar de Ajó, encuentros deportivos de los programas Envión y actividades acuáticas recreativas en la pileta del Club Social Mar de Ajó.

Para el domingo 20 está previsto el Sunset Bosque en el Vivero Cosme Argerich de San Clemente. La propuesta combinará una visita guiada, actividades sobre flora y fauna, música, deporte y recreación.

El cierre será con la llegada de la Primavera

La Semana Joven finalizará el lunes 21 de septiembre en la Plaza de los Bomberos de Santa Teresita, ubicada en calle 8 entre 29 y 30.

Allí se realizará la jornada por la Primavera y el cierre de las Olimpiadas Escolares de Danza, con actividades artísticas y culturales.

La Semana Joven es organizada por la Secretaría de Desarrollo Humano, Cultura y Comunidad de la Municipalidad de La Costa, junto con áreas de Salud y Turismo e instituciones locales.

El cronograma completo, con horarios, sedes y actividades que requieren inscripción, está disponible en el sitio oficial de Prensa de la Municipalidad de La Costa.