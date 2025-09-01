Seis personas fueron rescatadas tras caer en un zanjón con agua

Este domingo, un accidente vehicular en el Partido de La Costa llevó al rescate de seis personas tras el despiste de una Renault Kangoo que cayó a un zanjón con agua.

Detalles del Accidente en la Ruta Provincial Nº 11

El incidente ocurrió durante la mañana en el kilómetro 326 de la Ruta Provincial Nº 11, cerca de la intersección con la Avenida 41 de Santa Teresita, según reportó el portal Nueva Atlantis Noticias. El vehículo, conducido por una mujer de 42 años de Mar del Tuyú, se deslizó y terminó en un zanjón aunque, afortunadamente, todos los ocupantes resultaron ilesos.

Operativo de Rescate y Colaboración de Servicios de Emergencia

En el lugar del accidente, trabajaron varios equipos de emergencia. Participaron Bomberos Voluntarios de Santa Teresita, personal de Defensa Civil, Policía Vial, Aubasa y ambulancias del hospital local. También se sumó la brigada de rescate acuático del destacamento Nº 1 de Las Toninas, que brindó asistencia y garantizó la seguridad de la zona.

Durante las operaciones de rescate y el retiro del vehículo siniestrado, el tránsito en la ruta estuvo momentáneamente reducido, lo que generó demoras en la circulación.

Incidente Similar en la Ruta 2

Un accidente paralelo ocurrió en la Ruta 2, a la altura del kilómetro 320 en jurisdicción de General Pirán, partido de Mar Chiquita. Allí, una camioneta utilitaria blanca despistó y terminó también en un zanjón con agua, aunque este era de menor profundidad.

A pesar de la dramática situación, los ocupantes recibieron atención médica en el lugar y no presentaron lesiones de gravedad. En este operativo intervinieron Bomberos Voluntarios de Pirán, personal policial, seguridad vial y servicios de emergencias.