banner ad

¿Se viene un aumento en las jubilaciones de septiembre? Todo lo que tenés que saber

Ana Salgueiro
Jubilados anses novedades

El aumento de ANSES para septiembre se definirá de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio, que marcó un 1,9%. Este cálculo afectará tanto a jubilaciones como a pensiones.

Es importante destacar que quienes perciben la jubilación mínima recibirán un bono de $70.000. Por lo tanto, el monto total a cobrar ascenderá a $390.214. La jubilación mínima se ajustará de $314.243 a $320.214 (sin contar el bono).

AUH: ANSES confirmó las fechas de pago para septiembre y cómo afecta el nuevo aumento
Mirá también:

AUH: ANSES confirmó las fechas de pago para septiembre y cómo afecta el nuevo aumento

Calendario de pago de jubilaciones en septiembre 2025: ¿Cuándo cobro?

Los beneficiarios de jubilaciones y pensiones deben estar atentos a las fechas de cobro, que varían según el número de documento (DNI).

Jubilados que no superan el haber mínimo:

  • DNI terminados en 0: 8 de septiembre
  • DNI terminados en 1: 9 de septiembre
  • DNI terminados en 2: 10 de septiembre
  • DNI terminados en 3: 11 de septiembre
  • DNI terminados en 4: 12 de septiembre
  • DNI terminados en 5: 15 de septiembre
  • DNI terminados en 6: 16 de septiembre
  • DNI terminados en 7: 17 de septiembre
  • DNI terminados en 8: 18 de septiembre
  • DNI terminados en 9: 19 de septiembre

Jubilados que superan el haber mínimo:

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 26 de septiembre

Pensiones No Contributivas:

  • DNI terminados en 0 y 1: desde 8 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: desde 9 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: desde 10 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: desde 11 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: desde 12 de septiembre

Montos actualizados y recursos para consultas

El nuevo esquema de pagos permite a los beneficiarios planificar sus finanzas y estar al tanto de los montos actualizados correspondientes a sus haberes y bonos para el mes de septiembre. Para más información, se recomienda consultar la página oficial de ANSES.

ANSES anuncia pago de bono extraordinario para desempleados desde el 22 de agosto
Mirá también:

ANSES anuncia pago de bono extraordinario para desempleados desde el 22 de agosto
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Alerta tormentas amarilla
Alerta por tormenta en Provincia de Buenos Aires: Pronóstico del 17 al 23 de agosto de 2025
Provincia
Un hombre fue arrollado por un tren tras discutir con su pareja
Provincia
frio de agosto
Semana con contrastes climáticos: Inestabilidad, fuertes tormentas y un respiro primaveral
Provincia
IMG 20250817 213709 (1280 x 912 píxel)
Tragedia: Cuatro obreros mueren al caer un montacargas desde un noveno piso
Provincia
feriados noviemvre
Mirando el almanaque: ¿cuánto falta para el próximo fin de semana largo?
Nacionales
argentina dolar
¿Hay riesgo de corralito en Argentina en 2025?
Sociedad
famosos candidatos
Elecciones 2025: quiénes son los famosos que serán candidatos
Nacionales

Más leídas