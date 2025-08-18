¿Se viene un aumento en las jubilaciones de septiembre? Todo lo que tenés que saber

El aumento de ANSES para septiembre se definirá de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio, que marcó un 1,9%. Este cálculo afectará tanto a jubilaciones como a pensiones.

Es importante destacar que quienes perciben la jubilación mínima recibirán un bono de $70.000. Por lo tanto, el monto total a cobrar ascenderá a $390.214. La jubilación mínima se ajustará de $314.243 a $320.214 (sin contar el bono).

Calendario de pago de jubilaciones en septiembre 2025: ¿Cuándo cobro?

Los beneficiarios de jubilaciones y pensiones deben estar atentos a las fechas de cobro, que varían según el número de documento (DNI).

Jubilados que no superan el haber mínimo:

DNI terminados en 0: 8 de septiembre

DNI terminados en 1: 9 de septiembre

DNI terminados en 2: 10 de septiembre

DNI terminados en 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4: 12 de septiembre

DNI terminados en 5: 15 de septiembre

DNI terminados en 6: 16 de septiembre

DNI terminados en 7: 17 de septiembre

DNI terminados en 8: 18 de septiembre

DNI terminados en 9: 19 de septiembre

Jubilados que superan el haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 26 de septiembre

Pensiones No Contributivas:

DNI terminados en 0 y 1: desde 8 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: desde 9 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: desde 10 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: desde 11 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: desde 12 de septiembre

Montos actualizados y recursos para consultas

El nuevo esquema de pagos permite a los beneficiarios planificar sus finanzas y estar al tanto de los montos actualizados correspondientes a sus haberes y bonos para el mes de septiembre. Para más información, se recomienda consultar la página oficial de ANSES.