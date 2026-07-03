¿se termina el programa? El ministerio de capital humano definió el futuro del acompañamiento social

Una reciente medida del Gobierno nacional encendió las alarmas entre los beneficiarios que dependen mensualmente de la asistencia estatal. Las dudas sobre la continuidad de los pagos y el vencimiento de los planes sociales generaron incertidumbre en miles de familias.

Ante este escenario de dudas, el Ministerio de Capital Humano aclaró de forma oficial qué pasará con el beneficio. A través de una nueva normativa, se definió el plazo exacto de vigencia y los requisitos para no perder la asistencia.

El nuevo plazo de vigencia confirmado por el Gobierno

A través de la Resolución 90/2026, firmada por la ministra Sandra Pettovello, el Gobierno nacional modificó la duración del Programa de Acompañamiento Social (PAS).

La medida establece de manera oficial que la vigencia del programa se extiende de 24 a 48 meses en total. De esta manera, el plan del ex Potenciar Trabajo continuará vigente hasta abril de 2028.

Desde la cartera aclararon que esta extensión del plazo global está estrictamente sujeta a la disponibilidad del crédito presupuestario del Estado.

El monto mensual y los requisitos para seguir cobrando

A pesar de la extensión en el tiempo del programa, las autoridades recordaron que el beneficio no está garantizado de forma automática para todos.

Cada uno de los titulares deberá cumplir obligatoriamente con las condiciones y contraprestaciones solicitadas para mantener el cobro de la asignación de $78.000 mensuales.

Para sostener la prestación activa, es indispensable cumplir con los controles de salud en embarazadas y el calendario de vacunación al día. También se exige la escolaridad de los menores y realizar los cursos en la plataforma Formando Capital Humano.

Quiénes quedan incluidos dentro del beneficio

El universo de personas que forman parte de este programa de asistencia está limitado por el entrecruzamiento de datos oficial.

La resolución ratifica que los grupos prioritarios que integran el beneficio son las personas de 50 años o más en situación de vulnerabilidad social.

También se incluye bajo este mismo régimen a las mujeres con 4 o más hijos menores de 18 años a su cargo.