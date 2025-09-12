Se acerca el vencimiento del monotributo: ¿cuánto hay que pagar según tu categoría?

Ignacio Hernández
ARCA oficializó nuevos topes de facturación del monotributo, quita de 15,4% en cuotas

En los próximos días, los contribuyentes bajo el régimen de monotributo deberán abonar su cuota mensual, con la fecha límite establecida para el 22 de septiembre. Es esencial que los interesados conozcan los detalles de los montos a pagar según su categoría.

¿Cuáles son las cifras relevantes del monotributo este mes?

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) recordó a los monotributistas que la categoría H tiene una cuota que alcanza los $391.400,62 para locaciones y servicios. Para la venta de bienes, la cuota es de $238.038,48. Esta categoría incluye ingresos brutos de hasta $61.334.853,64.

Detalles de las categorías del monotributo y sus montos

Las cuotas del monotributo se clasifican en diferentes categorías, cada una con montos distintos de acuerdo a los ingresos brutos. Desde la Categoría A hasta la Categoría K, los valores son los siguientes:

  • Categoría A: $8.992.597,87
  • Categoría B: $13.175.201,52
  • Categoría C: $18.473.166,15
  • Categoría D: $22.934.610,05
  • Categoría E: $26.977.793,60
  • Categoría F: $33.809.379,57
  • Categoría G: $40.431.835,35
  • Categoría H: $61.334.853,64
  • Categoría I: $68.664.410,05
  • Categoría J: $78.632.948,76
  • Categoría K: $94.805.682,90

¿Qué incluye la cuota del monotributo?

La cuota mensual está compuesta por el Impuesto a las Ganancias, el IVA, y los aportes correspondientes a obra social y jubilación. A continuación, se detallan los montos de acuerdo a cada categoría:

Categoría A

  • Impuesto integrado: $4.182,60
  • Aporte previsional: $13.663,17
  • Obra social: $19.239,97
  • Total a pagar: $37.085,74

Categoría B

  • Impuesto integrado: $7.946,95
  • Aporte previsional: $15.029,49
  • Obra social: $19.239,97
  • Total a pagar: $42.216,41

Categoría C

  • Impuesto integrado: $13.663,17 (servicios) o $12.547,81 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $16.532,44
  • Obra social: $19.239,97
  • Total a pagar: $49.435,58 para servicios y $48.320,22 para el comercio de bienes.

Las cifras continúan aumentando en las siguientes categorías, evidenciando la necesidad de que los monotributistas realicen su planificación financiera adecuadamente.

Más leídas