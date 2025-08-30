San Vicente incorpora tecnología de vanguardia para fortalecer la seguridad vecinal

El municipio de San Vicente sumó 50 equipos Motorola de comunicación digital encriptada, marcando un paso significativo hacia la innovación en la gestión de emergencias.

¿Cómo mejoran los equipos de comunicación la seguridad ciudadana?

Los nuevos dispositivos permiten la conexión inmediata con el Centro de Monitoreo, el 911, el Grupo de Prevención Municipal (GPM) y las patrullas municipales. Esta red tecnológica asegura que cada móvil y agente en la vía pública pueda recibir en tiempo real las novedades del territorio, garantizando así una mayor coordinación y capacidad de respuesta inmediata ante cualquier situación de peligro.

Los equipos transforman la voz en señal digital encriptada, asegurando un canal exclusivo y seguro. Además, esta modalidad digital mejora la calidad del audio, eliminando ruidos de fondo y ampliando la cobertura incluso en áreas donde la comunicación analógica suele fallar.

¿Qué características distintivas tienen estos dispositivos?

Entre las características de los equipos se destacan:

Canales organizados: Permiten la gestión de distintos grupos de trabajo, como patrullas y operativos especiales, sin interferencias.

Geolocalización: Algunos dispositivos cuentan con esta función, facilitando el seguimiento en tiempo real de la ubicación de los agentes.

Resistencia: Diseñados para un uso intensivo y condiciones adversas, optimizan la eficiencia operativa.

¿Qué impacto tendrá esta tecnología en la población?

Con esta implementación, se espera una respuesta más rápida y efectiva ante emergencias, mejorando así la percepción de seguridad en la comunidad. La oficina municipal del orden público refuerza que esta iniciativa es parte de un compromiso más amplio por aumentar la seguridad y bienestar de todos los habitantes de San Vicente.