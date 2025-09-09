San Vicente impulsa el deporte local con mejoras en clubes y apoyo a los jóvenes atletas

San Vicente se posiciona como un impulso para el deporte local. Tras una serie de encuentros entre el intendente Nicolás Mantegazza y diversas instituciones deportivas, el distrito busca mejorar las condiciones para el desarrollo de los clubes y sus deportistas.

¿Qué iniciativas se llevan a cabo para los clubes deportivos?

Mantegazza se reunió con representantes de varios clubes, comenzando con los equipos de vóley, quienes recibieron nueva indumentaria. “Es un orgullo ver cómo este deporte crece día a día y sigue sumando equipamiento que acompaña su desarrollo”, expresó el intendente, presente junto a la jefa de Gabinete, Daniela Lasalle, y otros funcionarios.

Más adelante, realizó una visita al Club Real Domselaar, donde se reunieron con el presidente Horacio ‘Pato’ Romero y miembros de la comisión directiva. Durante este encuentro, se anunciaron importantes mejoras en la iluminación y el cerramiento del predio deportivo, además de asegurar que la institución obtendrá próximamente la titularidad del espacio donde entrenan.

Compromiso con los valores comunitarios a través del deporte

Mantegazza remarcó la importancia de los clubes en la comunidad: “Seguimos acompañando a nuestros clubes, que brindan un lugar de pertenencia y transmiten valores fundamentales para crecer en comunidad”. Con estas acciones, la municipalidad busca fortalecer el tejido social a través del deporte, creando un espacio inclusivo para todas las edades.

Las proyecciones futuras para las instalaciones deportivas

El enfoque estratégico del intendente incluye no solo mejoras físicas en los clubes, sino también un respaldo constante a las instituciones que promueven la actividad deportiva en San Vicente. Estas iniciativas fortalecerán el desarrollo de talentos locales y proporcionarán a los jóvenes oportunidades de integración y crecimiento.

Las expectativas de los clubes son elevadas, y se espera que las mejoras anunciadas atraigan más deportistas y promuevan un mayor nivel de participación en las actividades deportivas del distrito.