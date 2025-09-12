San Francisco de Bellocq celebra su 2° Fiesta del Turismo Rural este fin de semana

San Francisco de Bellocq, una localidad ubicada a 48 kilómetros de Tres Arroyos y a 246 de Mar del Plata, acogerá este fin de semana la 2° Fiesta del Turismo Rural. El evento se propone como un espacio de encuentro que combina talleres, conferencias y espectáculos, en un esfuerzo por destacar la identidad local y promover el turismo rural.

¿Qué actividades propone la Fiesta del Turismo Rural?

El delegado de San Francisco de Bellocq, Marcos Taboada, manifestó que la fiesta tiene como objetivo generar un entorno formativo para prestadores de servicios, emprendedores y estudiantes. En sus palabras: “Habrá disertaciones, mesas de trabajo, experiencias de astroturismo y actividades recreativas con food trucks y asados”.

La jornada del sábado 13 de septiembre estará dedicada a la parte académica. Entre 10 y 16 horas, se desarrollarán talleres y conferencias, tras lo cual se llevará a cabo un recorrido histórico. Además, se ofrecerá una experiencia de astroturismo y una peña folklórica que contará con la presentación de artistas locales, cerrando la noche con el espectáculo de La F Etchemendy.

Programación del domingo: cultura y música para todos

El domingo 14 de septiembre, la fiesta dará inicio con una misa y una procesión de la Virgen, que llegará hasta el predio del evento. Posteriormente, se presentará el fotolibro Bellocq, seguido de una muestra fotográfica y un recorrido histórico por la ex estación del ferrocarril.

Desde el mediodía, el escenario presentará a diversos artistas, entre ellos Once al Alba, Arrullo Folk y Eugenia Cardozo, culminando la jornada con la actuación de Los Del Fuego. La entrada al evento será libre y gratuita, invitando tanto a vecinos como a visitantes a descubrir el potencial turístico y cultural que ofrecen los pueblos de la provincia de Buenos Aires.

Para más detalles, la organización ha habilitado su cuenta de Instagram en @fiestadelturismorural.