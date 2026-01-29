Salarios de empleadas domésticas en febrero: Así quedó la escala salarial y los montos por categoría

El inicio de febrero de 2026 trae certezas para el sector de las trabajadoras de casas particulares en Argentina. Tras la incorporación de los bonos extraordinarios de 2025 al salario básico y ante la ausencia de una nueva negociación paritaria durante el mes de enero, las escalas salariales se mantienen estables para este periodo. Esto significa que los empleadores deberán liquidar los haberes correspondientes al trabajo realizado en enero utilizando los valores mínimos legales vigentes.

Escala salarial vigente para febrero 2026

La remuneración del personal doméstico depende de la categoría profesional y de la modalidad de trabajo, ya sea con retiro (la empleada regresa a su domicilio) o sin retiro (reside en el lugar de trabajo). A continuación, se detallan los montos por hora y mensuales:

Quinta Categoría: Tareas generales

Es la más frecuente e incluye limpieza, lavado, planchado y cocina.

Por hora (con retiro): $3.250,10

Por hora (sin retiro): $3.494,25

Mensual (con retiro): $398.722,14

Mensual (sin retiro): $441.806,54

Cuarta Categoría: Asistencia y cuidado de personas

Comprende el cuidado no terapéutico de niños, adolescentes, adultos mayores o personas con discapacidad.

Por hora (con retiro): $3.494,25

Por hora (sin retiro): $3.894,43

Mensual (con retiro): $441.806,54

Mensual (sin retiro): $490.745,56

Tercera Categoría: Caseros

Personal que presta tareas de cuidado general y preservación de una vivienda donde habita.

Por hora: $3.494,25

Mensual: $441.806,54

Segunda Categoría: Tareas específicas

Cocineros/as contratados en forma exclusiva y tareas que requieran idoneidad especial.

Por hora (con retiro): $3.696,15

Por hora (sin retiro): $4.039,45

Mensual (con retiro): $452.478,51

Mensual (sin retiro): $502.101,03

Primera Categoría: Supervisores/as

Encargados de la coordinación y el control de las tareas de dos o más personas a su cargo.

Por hora (con retiro): $3.895,56

Por hora (sin retiro): $4.254,05

Mensual (con retiro): $485.961,09

Mensual (sin retiro): $539.711,97

Adicionales obligatorios: Antigüedad y Zona Desfavorable

Más allá del sueldo básico, existen dos componentes clave que deben sumarse al recibo de sueldo:

Antigüedad: Se abona un 1% adicional por cada año trabajado en la misma relación laboral. Este cálculo se realiza sobre los salarios mínimos y se computa desde septiembre de 2020.

Zona Desfavorable: Se aplica un recargo del 30% sobre los salarios mínimos para el personal que trabaje en las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o en el Partido de Patagones en la Provincia de Buenos Aires.

Absorción de bonos y situación paritaria

Es importante recordar que los bonos no remunerativos que se pagaron hacia finales de 2025 (de entre $6.000 y $14.000 según la carga horaria) ya fueron absorbidos por el salario básico desde enero de 2026. Por lo tanto, en febrero ya no figuran como un ítem aparte, sino que forman parte de los valores mensuales y por hora mencionados anteriormente.

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) se encuentra monitoreando la evolución de la inflación para determinar si es necesaria una nueva convocatoria a paritarias en las próximas semanas. Por el momento, cualquier acuerdo por encima de estos mínimos es de libre negociación entre el empleador y la empleada, pero nunca podrá ser inferior a la escala oficial.