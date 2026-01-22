Salarios de empleadas domésticas: ¿Cuánto se paga por hora en febrero?

En Argentina, el sector del servicio doméstico comienza febrero de 2026 con definiciones claras sobre los salarios mínimos tras la última resolución de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP). Para empleadores y trabajadores, es fundamental conocer la escala vigente, ya que el esquema salarial ha consolidado cambios importantes respecto al año anterior, especialmente tras la incorporación definitiva de los bonos extraordinarios al sueldo básico.

Escala salarial vigente para febrero 2026: valores por hora

Los valores por hora para este mes se mantienen estables respecto a enero, consolidando el piso mínimo legal que deben percibir quienes trabajan por jornada. Según la categoría y la modalidad, estos son los montos que rigen en todo el territorio nacional:

Quinta categoría (Tareas generales): Es la más común e incluye limpieza, lavado, planchado y cocina. Con retiro: $3.250,10 por hora. Sin retiro: $3.494,25 por hora.

Cuarta categoría (Asistencia y cuidado de personas): Incluye el cuidado no terapéutico de niños, adolescentes, adultos mayores o personas con discapacidad. Con retiro: $3.494,25 por hora. Sin retiro: $3.894,43 por hora.

Tercera categoría (Caseros): Personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda. Valor unificado: $3.494,25 por hora.

Segunda categoría (Tareas específicas): Cocineros/as contratados en forma exclusiva y tareas que requieran idoneidad especial. Con retiro: $3.696,15 por hora. Sin retiro: $4.039,45 por hora.

Primera categoría (Supervisora): Coordinación y control de las tareas de dos o más personas a su cargo. Con retiro: $3.895,56 por hora. Sin retiro: $4.254,05 por hora.

Coordinación y control de las tareas de dos o más personas a su cargo.

Qué pasó con el bono extraordinario

Una de las dudas más frecuentes en febrero de 2026 es si se debe seguir pagando el bono por separado. La respuesta es negativa: las sumas no remunerativas que se abonaron a finales de 2025 (de entre $6.000 y $14.000 según la carga horaria) ya fueron absorbidas por el salario básico desde el 1 de enero de 2026.

Esto significa que el valor hora que se informa actualmente ya incluye ese beneficio con carácter remunerativo. Esto impacta de manera positiva en el trabajador, ya que ahora ese monto se tiene en cuenta para el cálculo de aportes jubilatorios, obra social y el próximo aguinaldo.

Adicionales obligatorios que aumentan el pago

Además del sueldo básico por hora, existen tres conceptos que pueden incrementar el monto final a cobrar y que son de cumplimiento obligatorio:

Antigüedad: Se debe abonar un adicional del 1% por cada año trabajado con el mismo empleador. Este porcentaje se calcula sobre los salarios mínimos de cada categoría.

Zona desfavorable: Aquellos trabajadores que desempeñen sus tareas en las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego o en el Partido de Patagones (Provincia de Buenos Aires), deben percibir un 30% adicional sobre el básico.

Horas extras: Si se exceden las horas legales de trabajo, corresponde un recargo del 50% en días hábiles (hasta el sábado a las 13:00) y del 100% los sábados después de las 13:00, domingos y feriados.

Recomendaciones para la liquidación de febrero

Para quienes pagan de forma mensual, los sueldos de la quinta categoría con retiro parten de un piso de $398.722,14. Es importante recordar que, en caso de que una empleada realice tareas de varias categorías (por ejemplo, limpieza y cuidado de niños), la normativa argentina establece que se debe abonar el salario correspondiente a la categoría más alta de las que desempeñe habitualmente.