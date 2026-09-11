La puerta de la heladera parece el lugar más cómodo para guardar leche, huevos y cualquier botella que usamos todos los días. Tiene estantes angostos, todo queda a la vista y se alcanza rápidamente. Sin embargo, es también una de las zonas con mayores cambios de temperatura cada vez que abrimos el equipo.

Eso no significa que la puerta no sirva. Al contrario: es muy útil para productos que toleran mejor pequeñas variaciones. El problema aparece cuando se colocan allí alimentos muy perecederos que necesitan una temperatura lo más estable posible.

Heladera: qué alimentos no conviene guardar en la puerta

El Servicio de Inocuidad e Inspección de los Alimentos de Estados Unidos (USDA-FSIS) recomienda no guardar alimentos perecederos en la puerta, precisamente porque sus compartimentos están más expuestos al aire caliente cuando se abre la heladera.

Mejor evitar en la puerta Más adecuados para la puerta Huevos Mostaza y ketchup Leche Pickles y aceitunas Sobras y comida cocida Salsas estables una vez abiertas Carne, pollo o pescado Bebidas que no sean especialmente sensibles

La recomendación de no usar la puerta para perecederos está explicada en la guía de refrigeración del USDA.

Los huevos: mejor en su envase y sobre un estante

Aunque muchas heladeras incluyen un hueco diseñado para huevos en la puerta, la recomendación de seguridad es diferente: guardarlos en su envase original y dentro del gabinete principal. ANMAT también recomienda conservarlos refrigerados y en su envase original, separados de alimentos listos para consumir.

El envase ayuda a protegerlos y evita que absorban olores con tanta facilidad. Además, dentro de la heladera la temperatura fluctúa menos que en la puerta. La FDA coincide en que los huevos deben almacenarse en su caja y no en la puerta.

La leche también se beneficia de una temperatura más estable

La leche pasteurizada abierta es un alimento perecedero. Aunque la botella encaje perfectamente en el estante de la puerta, un estante interior suele ofrecer condiciones más estables, especialmente en hogares donde la heladera se abre muchas veces por día.

No hace falta buscar un rincón “helado”. Lo fundamental es que el equipo mantenga una temperatura segura. Las recomendaciones argentinas de manipulación señalan que los alimentos que requieren frío deben conservarse a 5 °C o menos.

Las sobras y la carne cocida deberían ir arriba

Las comidas ya preparadas tampoco necesitan estar en la puerta. Si tenés un recipiente con carne, arroz, verduras o una preparación lista para comer, conviene colocarlo en los estantes superiores, bien tapado. Para las sobras de carne, además, es importante controlar cuánto tiempo llevan refrigeradas.

Las carnes crudas se guardan separadas y preferentemente en la parte inferior, dentro de un recipiente que contenga posibles líquidos. De esa manera se reduce el riesgo de que goteen sobre alimentos que ya están cocidos.

Entonces, ¿qué sí puede ir en la puerta?

Los estantes de la puerta son apropiados para alimentos y bebidas que soportan mejor las variaciones de temperatura. Condimentos ácidos, encurtidos, algunas salsas comerciales y bebidas pueden aprovechar ese espacio.

Siempre hay que respetar lo que indique el rótulo. “Refrigerar después de abrir” no significa que todos los productos tengan la misma sensibilidad. Una salsa de tomate abierta no tiene las mismas características que una botella de leche.

Cómo ordenar la heladera de manera simple

Estantes superiores: comidas cocidas, sobras y alimentos listos para consumir.

comidas cocidas, sobras y alimentos listos para consumir. Zona media: lácteos y otros productos que necesitan frío estable.

lácteos y otros productos que necesitan frío estable. Parte inferior: carnes crudas, siempre dentro de recipientes cerrados o que eviten derrames.

carnes crudas, siempre dentro de recipientes cerrados o que eviten derrames. Cajones: frutas y verduras según las características del equipo.

frutas y verduras según las características del equipo. Puerta: condimentos y productos menos sensibles a pequeñas oscilaciones térmicas.

Esta distribución no tiene que ser idéntica en todos los modelos, pero sí respeta una regla central: separar crudos de cocidos y evitar que los alimentos más sensibles queden en la zona con mayores cambios de temperatura.

Una heladera ordenada también ayuda a abrirla menos tiempo

Saber dónde está cada cosa reduce el tiempo que la puerta permanece abierta. Eso ayuda a conservar la temperatura y también evita trabajo extra del compresor. Si un alimento importante queda escondido detrás de otros, es más probable que venza o termine desperdiciándose.

La guía de ANMAT sobre manipulación segura recomienda mantener los alimentos tapados, separar crudos de cocidos e higienizar la heladera periódicamente. Son medidas simples que, combinadas con una buena distribución, hacen más segura la conservación diaria.