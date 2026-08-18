Riña de gallos y apuestas clandestinas en brandsen: 11 detenidos, secuestro de $3 millones y la investigación sobre el boliche ibiza

Un importante despliegue policial irrumpió en un reconocido boliche tras detectar la realización de eventos clandestinos con apuestas y maltrato animal. Las sospechas crecieron tras la viralización de videos que promocionaban abiertamente la actividad en la previa del operativo.

La Justicia busca determinar la responsabilidad de los organizadores y la dinámica del evento que convocó a una multitud el pasado fin de semana.

Lugar en el que se desarrolló el operativo

El procedimiento tuvo lugar el domingo por la tarde en el boliche Ibiza, ubicado a la altura del kilómetro 44 de la Ruta 215, en la localidad de Brandsen.

Las actuaciones se iniciaron tras la detección de las reuniones clandestinas que se llevaban a cabo en un sector del predio durante esa misma jornada.

El operativo policial y la incautación de más de $3 millones

Efectivos de la Policía Federal realizaron el allanamiento durante la tarde del domingo y durante el procedimiento, los agentes lograron el secuestro de más de $3 millones en efectivo, 11 teléfonos celulares y un gallo de riña.

Once personas aprehendidas en pleno intento de fuga

La irrupción de las fuerzas de seguridad provocó una corrida generalizada hacia los campos linderos.

Como resultado del rastrillaje en las inmediaciones del barrio La Plantación, fueron aprehendidos 11 hombres mayores de edad vinculados con la actividad ilegal.

La versión del boliche sobre un presunto cumpleaños privado

Desde el establecimiento comercial Ibiza señalaron que el predio había sido alquilado para un cumpleaños privado entre las 12 y las 22 horas.

Los administradores aseguraron desconocer el uso real del predio y entregaron a la Justicia el contrato, los chats y el registro de llamadas con los inquilinos.

Infracción a la Ley de Maltrato Animal e intervención judicial

El expediente fue caratulado por presunta infracción a la Ley 14.346 de protección animal, que sanciona los actos de crueldad y maltrato.

La investigación quedó radicada en la UFID local a cargo de la fiscal Mariana Yanina Albisu, quien peritará los celulares y el material audiovisual recolectado.