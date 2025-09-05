Rige la veda electoral en provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones legislativas 2025

La provincia de Buenos Aires se prepara para un nuevo capítulo electoral que marcará el rumbo político hacia los próximos años. Con más de un tercio del padrón nacional concentrado en este distrito, las elecciones legislativas de este domingo tendrán un impacto clave en la conformación de mayorías parlamentarias y en la definición de políticas públicas en áreas sensibles como salud, seguridad, educación y presupuesto.

Cuándo comenzó y hasta cuándo dura la veda electoral

Desde las 8 de la mañana de este viernes comenzó a regir la veda electoral en territorio bonaerense, que se extenderá hasta las 21 del domingo 7 de septiembre, es decir, tres horas después del cierre de los comicios. El objetivo es garantizar un clima de reflexión para los votantes en la antesala de las urnas.

Qué está prohibido durante la veda electoral

Durante este período, los ciudadanos y los espacios políticos deben respetar una serie de restricciones. Entre las principales actividades prohibidas se encuentran:

Actos y propaganda política : no se pueden realizar actos públicos de campaña, repartir boletas, abrir locales partidarios ni publicar avisos en medios.

: no se pueden realizar actos públicos de campaña, repartir boletas, abrir locales partidarios ni publicar avisos en medios. Redes sociales : no está permitido postear ni hacer proselitismo online a favor de ningún candidato.

: no está permitido postear ni hacer proselitismo online a favor de ningún candidato. Encuestas : queda prohibida la difusión de resultados de encuestas y sondeos preelectorales.

: queda prohibida la difusión de resultados de encuestas y sondeos preelectorales. Venta de alcohol : no se puede vender bebidas alcohólicas desde las 20 del sábado hasta el final de la veda.

: no se puede vender bebidas alcohólicas desde las 20 del sábado hasta el final de la veda. Espectáculos masivos : no se permiten fiestas, eventos deportivos, funciones teatrales ni recitales.

: no se permiten fiestas, eventos deportivos, funciones teatrales ni recitales. Portación de armas: los ciudadanos tienen prohibido portar armas durante toda la veda.

Qué se vota en las elecciones bonaerenses 2025

Los bonaerenses elegirán este domingo 46 diputados y 23 senadores provinciales, además de concejales municipales y consejeros escolares, responsables de la administración de los servicios educativos en cada distrito.

La provincia está organizada en ocho secciones electorales, que distribuyen el poder legislativo:

Primera Sección : 4,7 millones de electores.

: 4,7 millones de electores. Tercera Sección : 4,6 millones de electores.

: 4,6 millones de electores. En total, 13,3 millones de personas están habilitadas para votar en 38.788 mesas, lo que representa el 37% del padrón nacional.

Dónde voto en las elecciones bonaerenses 2025

Para conocer el lugar de votación, los ciudadanos deben ingresar al sitio oficial de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires y completar:

Número de documento.

Género.

Código de seguridad.

El sistema devuelve la dirección del establecimiento, el número de mesa y el número de orden, datos que deberán ser presentados a las autoridades de mesa al momento de emitir el voto.