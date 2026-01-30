Restricción de camiones en rutas de la Provincia de Buenos Aires por recambio turístico

La Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires ha informado que, debido al recambio turístico, los días sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero se restringirá la circulación de camiones con carga de más de siete toneladas de porte bruto en varias rutas de la provincia.

Restricción de Circulación para Camiones en Rutas Provinciales

Esta medida tiene como objetivo facilitar el desplazamiento vehicular y prevenir siniestros de tránsito en rutas turísticas. En sentido a Costa Atlántica, la restricción aplicará el domingo 1 de febrero de 2026 de 06:00 a 14:00 horas. Por otro lado, en sentido a CABA, se implementará el sábado 31 de enero de 2026 de 14:00 a 23:59 horas.

Rutas Afectadas por la Restricción

La restricción abarcará las siguientes vías:

Autopista Buenos Aires – La Plata : Desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta la ciudad de La Plata.

: Desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta la ciudad de La Plata. Ruta Provincial Nº 2 (AUTOVÍA 2) : Desde km 40,5 del Ramal Buenos Aires – Mar del Plata de la Autopista Buenos Aires – La Plata hasta el Km. 400 (Camet).

: Desde km 40,5 del Ramal Buenos Aires – Mar del Plata de la Autopista Buenos Aires – La Plata hasta el Km. 400 (Camet). Ruta Provincial Nº11 : Desde intersección con RP Nº 36 (Pipinas) hasta el Km. 537 (Chapadmalal).

: Desde intersección con RP Nº 36 (Pipinas) hasta el Km. 537 (Chapadmalal). Ruta Provincial Nº36 : Desde Rotonda RP Nº 10 (Prolongación Av. 66 – La Plata) hasta la intersección con RP Nº 11 (Pipinas).

: Desde Rotonda RP Nº 10 (Prolongación Av. 66 – La Plata) hasta la intersección con RP Nº 11 (Pipinas). Ruta Provincial Nº56 : Desde su intersección con la RP Nº 11 (Gral. Conesa) hasta su intersección con la RP Nº 74 (Gral. Madariaga).

: Desde su intersección con la RP Nº 11 (Gral. Conesa) hasta su intersección con la RP Nº 74 (Gral. Madariaga). Ruta Provincial Nº63 : Desde Distribuidor de Tránsito con RP Nº 2 (Dolores) hasta Intersección con RP Nº 11 (Esquina de Crotto).

: Desde Distribuidor de Tránsito con RP Nº 2 (Dolores) hasta Intersección con RP Nº 11 (Esquina de Crotto). Ruta Provincial Nº74: Desde su intersección con la RP Nº 56 (Maipú) hasta su intersección con la RP Nº 11 (Pinamar).

Quedan exceptuados de esta restricción los vehículos de autotransporte de cargas menores a siete toneladas de porte bruto y aquellos utilizados para el transporte de alimentos, emergencias, prensa, entre otros.

Vialidad Provincial ha recomendado a los conductores seguir ciertas indicaciones: circular con las luces bajas encendidas; mantener la V.T.V. actualizada; respetar las velocidades máximas y mínimas; usar el cinturón de seguridad; no sobrepasar a otro vehículo en presencia de una doble línea amarilla; asegurar que los niños menores de 12 años viajen en el asiento trasero correctamente sujetos; haber descansado antes de emprender un viaje y evitar el consumo de alcohol.