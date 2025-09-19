Renovaron la web de la VTV en Provincia de Buenos Aires para agilizar trámites y combatir estafas

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, liderado por Martín Marinucci, anunció la renovación del sitio web de la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Esta modernización busca ofrecer a los usuarios una experiencia más ágil y cómoda, además de incorporar herramientas para denunciar estafas.

Una plataforma más accesible y funcional

La nueva web, que se puede visitar en https://vtv.gba.gob.ar/, destaca por su navegación optimizada y la posibilidad de gestionar turnos, historial de verificaciones y vencimientos desde un único perfil personalizado. Este rediseño promueve un vínculo más estrecho entre el Ministerio y los bonaerenses, permitiéndoles llevar a cabo sus trámites de manera más sencilla y desde cualquier dispositivo.

Además, la página incluye un servicio digital de atención personalizada, que facilita la gestión de consultas y turnos, proporcionando respuestas actualizadas a los usuarios. Un mapa interactivo con la ubicación de las plantas oficiales también está disponible, mejorando la accesibilidad al servicio.

Medidas contra estafas y páginas ilegales

Con la modernización, el Ministerio de Transporte busca combatir las páginas fraudulentas que ofrecen servicios ilegales y defraudan a los ciudadanos. Este sitio permite la realización de denuncias anónimas, posibilitando que los usuarios sigan el estado de las mismas. Esto se enmarca en un conjunto de acciones que la cartera provincial ha implementado para mitigar las estafas virtuales y erradicar las plantas ilegales de verificación.

Los esfuerzos en esta área son parte de una estrategia más amplia para proteger a quienes realizan trámites de manera responsable, asegurando que reciban un servicio legítimo y confiable.

Impulso a la digitalización en servicios públicos

La actualización del sitio web de la VTV es parte de un movimiento hacia la digitalización de los servicios públicos en la provincia. Con estas mejoras, el Ministerio busca no solo facilitar el acceso a la información, sino también fomentar la transparencia y la confianza en los trámites administrativos.

Estas iniciativas reflejan un compromiso por parte del gobierno provincial para ofrecer servicios que se adapten a las necesidades de los ciudadanos y utilicen la tecnología como herramienta para mejorar la calidad de vida en la región.