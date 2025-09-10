RENAPER ofrece reposición urgente de pasaportes por fallas en la tinta de seguridad

El Registro Nacional de las Personas (Renaper) ha implementado un operativo especial para la reposición de pasaportes de la serie AAL, tras detectar fallas en la tinta de seguridad. Aquellos que tengan un viaje urgente programado en los próximos 7 días pueden acceder a este servicio de manera rápida y gratuita.

¿Cómo verificar si tu pasaporte está afectado?

Los ciudadanos deben comprobar si su pasaporte se encuentra dentro de las tandas potencialmente afectadas. Para ello, pueden enviar un mensaje al chatbot oficial de Renaper por WhatsApp al +54 9 11 5126-1789. De acuerdo a lo informado por Noticias Argentinas, el sistema proporcionará la información necesaria para determinar si se requiere una revisión.

Pasos a seguir en caso de necesidad de reposición

En caso de que la verificación arroje una “observación” y el usuario tenga un vuelo programado en los próximos 7 días, debe dirigirse a uno de los Centros Integrales de Documentación (CID) habilitados. Los trámites se pueden realizar incluso el mismo día del vuelo y se completan de manera gratuita en un plazo de entre 2 y 6 horas.

Los centros habilitados son:

CABA – Aeroparque Jorge Newbery: Todos los días, las 24 hs.

– Aeroparque Jorge Newbery: Todos los días, las 24 hs. EZEIZA – Ministro Pistarini: Todos los días, las 24 hs.

– Ministro Pistarini: Todos los días, las 24 hs. MENDOZA – Gobernador Francisco Gabrielli “El Plumerillo”: Lunes a viernes de 8 a 20 hs / Sábados y domingos de 9 a 19 hs.

– Gobernador Francisco Gabrielli “El Plumerillo”: Lunes a viernes de 8 a 20 hs / Sábados y domingos de 9 a 19 hs. CÓRDOBA – Ingeniero Ambrosio Taravella: Lunes a viernes de 8 a 20 hs / Sábados y domingos de 9 a 19 hs.

– Ingeniero Ambrosio Taravella: Lunes a viernes de 8 a 20 hs / Sábados y domingos de 9 a 19 hs. ROSARIO – Internacional Islas Malvinas: Lunes a viernes de 8 a 20 hs / Sábados y domingos de 9 a 19 hs.

– Internacional Islas Malvinas: Lunes a viernes de 8 a 20 hs / Sábados y domingos de 9 a 19 hs. SALTA – General Martín Miguel de Güemes: Lunes a viernes de 8 a 14 hs.

– General Martín Miguel de Güemes: Lunes a viernes de 8 a 14 hs. CABA – Buquebus: De lunes a viernes de 8 a 20h. Sábados, domingos y feriados de 9 a 19h.

Opciones para quienes no tienen un viaje inmediato

Las personas que no están planeando un viaje en el corto plazo, pero desean verificar el estado de su pasaporte, pueden hacerlo en el Centro de Documentación Rápida (CDR) Paseo Colón, ubicado en Av. Paseo Colón 1093, CABA, o en el Registro Civil más cercano a su domicilio en el interior del país.