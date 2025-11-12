Remate digital de ARCA: más de 170 dispositivos electrónicos saldrán a subasta este jueves

A pocos días de finalizar la semana, crece la expectativa entre los fanáticos de la tecnología por una nueva subasta online que promete oportunidades únicas. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) llevará adelante un remate público de artículos electrónicos decomisados, con precios base accesibles y participación abierta a todo el país.

Subasta online: cuándo y cómo participar

La subasta pública organizada por ARCA se realizará el jueves 13 de noviembre a través del portal Subastas Banco Ciudad, entre las 11 y las 12.05. En total, se pondrán a la venta más de 170 dispositivos electrónicos que fueron incautados por la Aduana de Santo Tomé durante distintos operativos contra el contrabando.

Los precios base comienzan en $15.000, y la participación está habilitada tanto para particulares como para comercios. Para ingresar al proceso de puja, los interesados deben cumplir con tres pasos esenciales:

Registrarse en el portal del Banco Ciudad.

en el portal del Banco Ciudad. Completar la inscripción ante ARCA.

Efectuar un depósito en garantía, que será devuelto en caso de no resultar adjudicatarios.

Una vez aprobada la inscripción, se habilita la opción de consultar el catálogo completo con imágenes y descripciones técnicas de cada lote, disponible en el sitio oficial.

Qué productos se ofrecerán en la subasta

El catálogo incluye una amplia variedad de dispositivos tecnológicos que van desde consolas de videojuegos hasta equipos de sonido. Entre los lotes más destacados figuran:

19 consolas PlayStation 4.

4 joysticks.

30 parlantes JBL.

43 adaptadores de TV de Apple y Google.

49 estéreos para autos.

Un equipo de audio portátil Longstar.

Artículos de almacenamiento y accesorios varios.

Todos los productos fueron exhibidos previamente en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y ahora se encuentran listos para ser adquiridos en formato digital mediante la compulsa online.

El marco legal y los objetivos del remate

La venta se realiza en el marco de la Disposición 31/2025, publicada en el Boletín Oficial, y en cumplimiento del Código Aduanero, que establece la obligación de comercializar mediante subasta pública las mercaderías bajo custodia estatal.

Según explicaron desde el organismo, la normativa busca garantizar transparencia en el destino de los bienes decomisados y recaudar fondos para fortalecer la infraestructura aduanera y las acciones contra el contrabando.

Transparencia y control en las ventas públicas

El esquema de subastas impulsado por ARCA forma parte de una política más amplia orientada a la liquidación transparente de bienes estatales. Este mecanismo permite obtener recursos para el Estado y evitar el almacenamiento prolongado de mercaderías incautadas por la Aduana.

Todas las operaciones se realizan bajo estrictos controles legales y judiciales, con el objetivo de asegurar que los artículos rematados tengan un uso legítimo y trazable.

Los lotes permanecen disponibles para consulta en el portal oficial de Subastas Banco Ciudad, donde cada usuario registrado puede revisar las características de los productos antes de realizar una oferta.