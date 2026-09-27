Inversiones de usd 7. 000 millones y cruces en wall street: con qué volvieron caputo y kicillof de nueva york

Tras una intensa agenda paralela en Nueva York, las principales figuras del Gobierno nacional y de la Provincia de Buenos Aires regresaron al país con resultados y diagnósticos totalmente contrapuestos. Frente a los principales inversores de Wall Street, las exposiciones dejaron desde anuncios millonarios hasta duros cruces cruzados.

El anuncio de una inversión histórica de USD 7.000 millones

El resultado central de la comitiva oficial fue la firma del acuerdo para impulsar el denominado Corredor Andes-Atlántico.

Este entendimiento entre Argentina y Estados Unidos proyecta desembolsos de hasta USD 7.000 millones a partir de 2027 destinados a infraestructura, energía, minería, transporte y telecomunicaciones.

En paralelo, desde el JP Morgan señalaron que el país podría alcanzar el grado de inversión hacia 2027 si se consolida el rumbo económico actual.

La recepción de Kicillof en Wall Street y las críticas al RIGI

El gobernador bonaerense mantuvo reuniones propias con fondos de inversión, donde cuestionó el programa de Javier Milei y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

A pesar de sus posturas críticas, los asistentes destacaron un clima de diálogo más receptivo y moderado de lo previsto inicialmente.

Durante las exposiciones, Kicillof defendió un modelo de desarrollo con inclusión y recordó como antecedente el acuerdo firmado entre YPF y Chevron en 2013.

Reacciones en el oficialismo y contrapunto por los datos del INDEC

La visita del gobernador generó duras respuestas del ministro Luis Caputo, quien acusó a Kicillof en redes sociales de intentar “asustar internacionalmente a los inversores”.

Los cruces se dieron en la misma semana en que el INDEC confirmó una caída del 2,9% en la actividad de julio y una pobreza del 32,3% en el primer semestre.

Desde el Palacio de Hacienda buscaron relativizar las cifras argumentando shocks transitorios y destacando que el índice social se ubica por debajo de los registros de 2024.

La mirada cauta del sector empresario y las pymes

Pese a los anuncios en el exterior, las cámaras empresariales y sectores industriales mantuvieron una postura de fuerte reserva e incertidumbre.

Referentes de las pymes señalaron que los acuerdos alcanzados corresponden a proyectos de infraestructura a largo plazo.

Por este motivo, advirtieron que la agenda en Wall Street no genera soluciones inmediatas para la coyuntura microeconómica que enfrenta el sector productivo local.