Regalan plantas en el rosedal: días, horarios y cómo conseguir tu rosal gratis

Si sos de los que aman llenar su balcón, patio o jardín de flores, seguro te estabas preguntando cuándo empezaba la oportunidad ideal para conseguir las mejores variedades de manera gratuita.

La espera terminó con la llegada de la poda anual de invierno, una tradición que permite a los amantes de la botánica multiplicar sus plantas sin costo.

Cuándo y dónde retirar los tallos sin pagar nada

La entrega se realiza de forma totalmente gratuita y por orden de llegada. Se dividirá en dos semanas clave durante este mes para que nadie se quede afuera.

Los días asignados para la entrega son el 6, 7 y 8 de julio, y continuará la semana siguiente, del 13 al 17 de julio.

El horario establecido es de 13:00 a 17:00. Los puestos de reparto estarán ubicados en el Paseo del Rosedal (dentro del Parque 3 de Febrero), ingresando por Av. Presidente Pedro Montt y Av. John F. Kennedy. Un dato fundamental: en caso de lluvia, la actividad se suspende.

Las especies exóticas que te podés llevar a casa

El predio cuenta con una colección impresionante de 8.000 rosales de 93 especies diferentes que son recortados con extremo cuidado por los jardineros.

Entre los tallos disponibles se pueden encontrar variedades muy codiciadas, como la rosa sevillana (de un color rojo brillante) o las tonalidades rosadas de la Johan Strauss, Charles Aznavour y Frederic Mistral.

También suelen entregarse ejemplares de la variedad Elina, conocida mundialmente por su característico color amarillo claro.

El paso a paso para hacer florecer tu esqueje

Para lograr que el tallo que te llevás a casa eche raíces fuertes y no muera en el intento, los expertos recomiendan seguir una guía técnica muy sencilla.

Primero, se debe humedecer la base del tallo y pasarla por hormona de enraizamiento en polvo. Luego, hay que enterrarlo unos 8 centímetros en una maceta que contenga una mezcla de tierra fértil y perlita.

El recipiente debe colocarse en un lugar luminoso pero sin sol directo. Si queda a la intemperie, se aconseja armar un mini invernadero casero usando una botella plástica cortada y sin tapa.

Cuánto tiempo tarda en crecer el nuevo rosal

Este proceso requiere paciencia, ya que los resultados estéticos no son inmediatos pero garantizan una planta sana para toda la vida.

El riego debe ser moderado para mantener la tierra húmeda, evitando por completo que el agua se encharque. El tallo debe permanecer en ese mismo recipiente durante alrededor de un año.

Recién en el invierno siguiente se recomienda hacer el trasplante definitivo. Si el ejemplar prospera correctamente, la esperada primera floración llegará hacia fin de año.