¿Qué monotributistas pueden acceder a la bonificación total del pago de diciembre según ARCA?

Cada cierre de año trae nuevas obligaciones y vencimientos que suelen generar preocupación entre los trabajadores independientes. En este escenario, el Monotributo vuelve a ocupar un lugar central debido a la cuota mensual de diciembre, un período donde muchos buscan reducir gastos y aprovechar cualquier beneficio fiscal disponible. En paralelo, ARCA puso el foco en un grupo puntual de contribuyentes, habilitando un mecanismo formal para obtener una bonificación del 100% en el componente impositivo del Monotributo.

Por qué algunos monotributistas pueden no pagar la cuota de diciembre

La cuota mensual del Monotributo vence, como cada año, alrededor del día 20 o el siguiente hábil, que en diciembre 2025 cae lunes 22. Sin embargo, para un sector particular de monotributistas existe la posibilidad de reducir a cero el impuesto integrado gracias a un régimen de exención vigente. Este beneficio no está relacionado con planes de pago ni moratorias, sino con una política orientada a fomentar la formalización en el mercado inmobiliario.

La clave está en que ARCA premia a los pequeños locadores que registran sus contratos de alquiler, algo que el organismo considera fundamental para transparentar la actividad económica.

Quiénes pueden acceder a la exención total del componente impositivo

El beneficio se dirige únicamente a los monotributistas locadores de bienes, ya sea que alquilen bienes muebles o inmuebles. En estos casos, la cuota mensual del Monotributo incluye:

Impuesto integrado (IVA + Ganancias).

(IVA + Ganancias). Aportes previsionales.

Obra social.

La exención solo alcanza al impuesto integrado, que suele ser la parte más elevada del monto mensual, permitiendo un ahorro significativo para el contribuyente que cumpla con las condiciones.

ARCA aclara que este régimen apunta a pequeños locadores y no a quienes poseen un patrimonio o facturación elevados.

Qué busca ARCA con esta política de exención total

La medida está relacionada directamente con el Registro de Locaciones de Inmueble (RELI). Al registrar correctamente los contratos, el contribuyente:

se pone al día con la normativa,

formaliza la actividad ante el organismo,

y queda habilitado para solicitar la bonificación del 100% del componente impositivo.

Esto deja vigente únicamente el pago de la obra social y los aportes previsionales, lo que representa una importante reducción del monto total mensual.

El fisco apunta así a incentivar la registración de contratos y, al mismo tiempo, ofrecer un alivio económico a quienes cumplan con las condiciones.

Requisitos para acceder al beneficio: qué exige ARCA

Para tramitar la exención correspondiente al período de diciembre, el contribuyente debe cumplir con cuatro requisitos excluyentes, gestionando todo desde el portal oficial de ARCA con su Clave Fiscal.

Los cuatro requisitos clave son:

Registro en RELI : los contratos deben estar inscriptos dentro de los primeros 15 días posteriores a su firma.

: los contratos deben estar inscriptos dentro de los primeros 15 días posteriores a su firma. Actividad principal de alquileres : el monotributista debe estar declarado como locador de bienes muebles y/o inmuebles.

: el monotributista debe estar declarado como locador de bienes muebles y/o inmuebles. Límite de propiedades : no se pueden tener más de tres propiedades o unidades de explotación.

: no se pueden tener más de tres propiedades o unidades de explotación. Tope de facturación de Categoría K: los ingresos brutos anuales deben estar por debajo del máximo permitido para esta categoría.

Una vez cumplidos estos puntos, se debe acceder al servicio Monotributo con Clave Fiscal, seleccionar Modificación y Baja, e indicar la condición de locador para aplicar la exención del componente impositivo. Es importante revisar cada paso para no cometer errores que puedan impedir el acceso a la bonificación.

Otros beneficios que ARCA ofrece a los monotributistas locadores

La ventaja no termina en la reducción del impuesto integrado. Los locadores que registran sus contratos en RELI también pueden acceder a beneficios adicionales que impactan directamente en su economía anual:

Exoneración del impuesto al cheque : los ingresos provenientes de la actividad formalizada quedan libres del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias.

: los ingresos provenientes de la actividad formalizada quedan libres del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias. Deducción del 10% en Ganancias: quienes deban tributar el Impuesto a las Ganancias pueden descontar un 10% anual vinculado a la actividad de locación.

Estos incentivos refuerzan la importancia de mantener los contratos registrados y la actividad correctamente declarada, especialmente hacia fin de año, cuando cada gasto adicional puede representar una carga económica considerable.